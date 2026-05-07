Supercontagiadores del hantavirus: un estudio del brote de 2018 revela que no solo se limita a contactos muy estrechos

Los detalles Según este estudio científico, un supercontagiador puede transmitir el hantavirus a 2,12 personas de media. El coronavirus al principio de la pandemia tenía una tasa cercana al tres. El virus de los 'Andes' es el más virulento de la familia de los hantavirus, aunque los expertos aseguran que hay un momento en el que deja de contagiar.

Un estudio científico sobre un brote de hantavirus en Argentina en 2018 reveló que, además de transmitirse por contacto estrecho, existen personas supercontagiadoras. Estas personas tienen mayor capacidad para propagar el virus debido a su alta carga viral o actividad social. En un cumpleaños en Argentina, 11 personas murieron y 34 se infectaron, demostrando que el virus de los 'Andes' puede transmitirse de persona a persona. Un supercontagiador puede infectar a 2,12 personas de media, similar al coronavirus al inicio de la pandemia. Sin embargo, el virus se autocontiene tras dos o tres tandas de transmisión.

Es cierto que el hantavirus se contagia por contacto estrecho. Pero también es cierto que un estudio científico que analizó un brote en Argentina en 2018 a raíz de un cumpleaños llegó a la conclusión de que podían existir personas supercontagiadoras. Es decir, que tienen más capacidad para contagiar o por su carga viral o por su hiperactividad social.

Hace ocho años un foco de hantavirus en una fiesta de cumpleaños en Argentina hizo saltar las alarmas sobre su peligrosidad: murieron 11 personas y se probó que la cepa de los 'Andes' podía transmitirse de manera directa de persona a persona. El análisis que se hizo a los 34 infectados en esa fiesta revela, además, otro dato importante: el contagio social existe. Esto significaría que hay supercontagiadores, que el hantavirus no solo se limita a contactos muy estrechos.

"Hubo muchos propagadores, individuos que transmiten con mayor carga viral", ha explicado Eduardo López, infectólogo y profesor de la Universidad Salvador de Buenos Aires. Estos pueden, además, infectar a un número de personas por su actividad social. "Hubo muchos contactos durante varias horas porque fue un cumpleaños", ha detallado López.

Según este estudio científico, un supercontagiador puede transmitir el hantavirus a 2,12 personas de media. El coronavirus al principio de la pandemia tenía una tasa cercana al tres. El virus de los 'Andes' es el más virulento de la familia de los hantavirus, aunque los expertos aseguran que hay un momento en el que deja de contagiar.

"Es un virus que se autocontiene. Dos o tres tandas de contacto y se autocontiene. Lo que hay que hacer es controlar a todos los contactos cercanos", ha aclarado el inmunólogo Alfredo Corell. Tres transmisiones es lo máximo que se ha visto. El virus de los 'Andes' tuvo una tasa de mortalidad del 32% el año pasado en Argentina.