El vicepresidente del Cabildo de Tenerife pide "información y transparencia" al Gobierno: "Nunca ha habido una negativa"

¿Qué ha dicho? Lope Afonso ha apuntado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y dice que en este caso "la chapuza y la improvisación han sido la norma con la que se ha desenvuelto en esta situación".

Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, expresó su preocupación en laSexta Noticias sobre el inminente fondeo de un crucero con hantavirus en las costas de Tenerife. Criticó la falta de seriedad, información y transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez, destacando que el buque tenía otras alternativas antes de llegar a Canarias. Afonso insistió en la necesidad de un diálogo serio entre instituciones y cuestionó la capacidad del puerto de Granadilla para manejar la situación. Además, exigió documentación sanitaria y técnica para garantizar la seguridad de la población y de los profesionales, subrayando la importancia de la lealtad institucional y el sentido común.

Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, ha hablado en el especial laSexta Noticias: alerta hantavirus, sobre la situación de la isla ante el inminente fondeo del crucero con el virus. Del barco con una enfermedad que va a fondear en las costas tinerfeñas para que el pasaje que hay en su interior lleguen en lanchas a tierra por el puerto de Granadilla.

En ese sentido, ha dejado un mensaje al Gobierno: "Queremos seriedad, información y transparencia. Lo que haría cualquier Ejecutivo serio. Hasta ahora, la experiencia que estamos teniendo con la legislatura de Pedro Sánchez es de todo lo contrario".

"Ahora se confirma cuando estamos ante la presunta llegada del buque que tenía otras alternativas. Que estaba a más de 1.500 kilómetros de Canarias y había posibles escalas en puertos internacionales y en aeropuertos internacionales. De las alternativas que se han barajado, que nos vengan a intentar satisfacer con una expectativa de fondeo y que se derive a un puerto como el de Granadilla del que hay dudas razonables por su capacidad y maniobrabilidad, no es demasiado alentador", insiste.

Además, ha sido muy claro con la petición de la OMS: "Nunca ha habido una negativa. Creo que nuestra solidaridad está sobradamente acreditada con los episodios sucesivos de migración que hemos venido soportado. Pedimos información, transparencia y un diálogo serio entre instituciones. No por WhatsApp, no con devoluciones de llamadas perdidas después de dos días. Hablamos de sentido común y de lealtad institucional".

"En este caso, la chapuza y la improvisación han sido la norma con la que se ha desenvuelto en esta situación. A partir de ahora, pedimos todo avalado con documentación sanitaria y técnica. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta operación, garantizando la seguridad de la población? ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de los profesionales con un protocolo que todavía no está detallado?", se ha cuestionado.

Y ha insistido en la cuestión: ¿Y cuántas personas van a llegar a través de ese fondeo incubándolo o con el virus? Son preguntas de las instituciones y de la población. También de los mercados internacionales, que están pendientes de Tenerife al ser un destino global a nivel turístico".

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