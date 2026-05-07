Detenido en Cuenca un fugitivo que cambió de género para no ser juzgado por agresiones sexuales y violencia machista

Detenido en Cuenca un fugitivo que cambió de género para no ser juzgado por agresiones sexuales y violencia de género

Los detalles Denunciado más de 40 veces por coaccionar a sus víctimas para cometer agresiones sexuales y con "numerosos antecedentes por violencia de género y otros delitos relacionados", se había fugado antes de la vista y cambiado de sexto para eludir a la justicia.

La Policía Nacional detuvo en Cuenca a un fugitivo que cambió de género para evitar la justicia. Acusado de coaccionar a víctimas para agresiones sexuales, tenía numerosos antecedentes por violencia machista. Fue hallado en un chalet de Montalbo, con la ayuda de su pareja, quien implementaba medidas de seguridad para evitar su captura. El detenido se hacía pasar por agente de autoridad para acosar, llegando a incendiar vehículos de sus víctimas. Tenía una orden de prisión por agresión sexual y se había fugado antes de una vista judicial, quitándose un dispositivo de localización. La Policía lo describe como "altamente peligroso y con un perfil psicopático".

En la mañana de este jueves, la Policía Nacional ha localizado y detenido en Cuenca a un fugitivo que cambió de género para eludir la acción de la justicia. Denunciado en más de 40 ocasiones por coaccionar a sus víctimas para cometer agresiones sexuales y además contaba con "numerosos antecedentes por violencia machista y otros delitos relacionados".

Lo han encontrado escondido en un chalet de Montalbo, en Cuenca. Estaba siendo ayudado por su actual pareja sentimental, que no dudaba en aplicar "multitud de medidas de seguridad para evitar su seguimiento hasta el chalet del prófugo, al que le proporcionaba útiles diversos, entre ellos material deportivo para mantenerse activo mientras permanecía oculto". Así lo ha explicado la Policía.

Y es que, este hombre tenía un 'modus operandi': simulaba ser agente de la autoridad para acosar a sus víctimas. Además, no dudaba en tomar represalias contra ellas; aprovechando su posición de dominio, llegó a incendiar vehículos o viviendas.

Sobre el ahora detenido pesaba una reclamación judicial de ingreso en prisión por delitos de agresión sexual. Se había fugado antes de la vista judicial. Para ello, consiguió quitarse el dispositivo de localización que portaba por una condena judicial y como forma preventiva de protección de sus víctimas.

Pero, recientemente, había cambiado de género "para intentar eludir las condenas por los delitos contra la libertad sexual cometidos", según explica la Policía Nacional en un comunicado. Definen a este detenido como "una persona altamente peligrosa y con un perfil psicopático".

Según ha contado la Policía, se hacía pasar por "agente de la autoridad para acosar a sus víctimas". Además, "en numerosas ocasiones manipulaba a las víctimas hasta el punto de cometer delitos en su favor y contra terceros, con los que tenía enemistad manifiesta".

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