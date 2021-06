El Hospital de Sagunto ha creado una terraza-huerto pionera para los pacientes de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana. Así lo explica José Luis Chover, gerente del hospital: "Somos el único hospital de la comunidad que tenemos un huerto que sirve para entretenimiento o ayudar a la terapia de los pacientes que ingresan normalmente con algún brote agudo de su patología".

La terapia hortícola les ayuda a recuperarse de los brotes por los que ingresan. "Es como una rehabilitación cognitiva", explica la doctora Llanos Conesa, jefa de servicio de Psiquiatría en el Hospital de Sagunto, que detalla que al centrarse en esta actividad, "no piensan en sus angustias o preocupaciones": "Eso a nivel psicopatológico es muy bueno".

Son 220 metros cuadrados de terraza con espacio para las hortalizas, flores y algunos árboles frutales. "Plantamos hortalizas, hierbas aromáticas y cuando ya tienes el hueco, riegas un poco antes de plantarlo", señala Manuela Muñoz, supervisora de planta de Psiquiatría. Estrenaron la terraza hace cuatro meses y, desde entonces, ha ayudado a más de 80 pacientes.

"Se encuentran cómodos y a gusto", afirma Chover mientras que Muñoz indica que de esta forma no es como si estuvieran ingresados: "Es como si estuvieran un poco más libres, no están encerrados dentro". La mayoría son gente joven que necesidad actividades. La terraza se usa también como espacio multiuso con el que cambiar el concepto de Psiquiatría. "Que no piensen que solo es un tema de tratar con fármacos, también es un tema de tratar a nivel psicosocial a los pacientes", declara la doctora Llanos Conesa. De momento, disfrutan de las vistas al mar, pero en breve podrán tener también un gimnasio al aire libre.