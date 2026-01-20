Así es la lucha por llegar al Alvia tras el accidente de Adamuz: vagones aplastados, restos de pasajeros y grúas gigantes en acción

Los detalles Los bomberos y la Guardia Civil trabajan palmo a palmo entre restos de maletas, ropa y sangre, mientras preparan el terreno para que las grúas de 300 toneladas puedan avanzar los 800 metros hasta el tren siniestrado.

Por primera vez, los equipos de rescate han podido acceder a la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz. La imagen es sobrecogedora: tres vagones del tren Iryo fuera de la vía, destrozados, con restos de todo tipo esparcidos por el suelo: ropa, fruta, cristales, sangre… como si hubiera pasado un terremoto.

Un perro de la Guardia Civil rastrea cada vagón, buscando cualquier indicio de los desaparecidos. No solo revisan los vagones, también inspeccionan las vías, en busca de restos que puedan ayudar a encontrar a los pasajeros atrapados.

Aunque los vagones ya habían sido inspeccionados por la Guardia Civil —la cruz rosa en puertas y ventanas indica que dentro ya no queda nadie—, hoy se ha localizado la última víctima, elevando el número de muertos a 41. Entre los restos todavía se pueden ver algunas pertenencias de los pasajeros e incluso maletas aisladas que quedaron tras el accidente.

Al fondo, se puede ver el tren Alvia, el objetivo final de la operación. Llegar hasta él no es fácil. Primero, hay que retirar los vagones descarrilados del Iryo y allanar el terreno, para que las grúas de gran tonelaje puedan recorrer los 800 metros que separan la zona de trabajo del tren siniestrado.

"Para poder acceder hay que preparar la zona de trabajo", explica un bombero, señalando que no solo se trata de llegar, sino de asentar estas gigantes grúas de 300 toneladas sobre un terreno escarpado y con muy poco espacio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que se está limpiando la catenaria para ganar terreno y poder avanzar con seguridad. Los equipos saben que hay al menos tres cuerpos atrapados entre los hierros y no descartan encontrar más víctimas al desencajar los vagones del talud.

La operación es titánica. Cada metro recorrido hacia el Alvia es un paso más para recuperar a los desaparecidos y poder cerrar, aunque sea parcialmente, esta tragedia que ha marcado Adamuz.

