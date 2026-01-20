Recuperan los tres cuerpos localizados entre los restos de los vagones volcados del tren Alvia

Los detalles Habían sido localizados el lunes, pero hasta que no se ha procedido a las "labores de acondicionamiento" no se ha accedido a ellos.

Los equipos de rescate han recuperado los tres cadáveres restantes del tren Alvia accidentado en Adamuz, Córdoba, donde al menos 41 personas han perdido la vida. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó la extracción pendiente de estos cuerpos utilizando maquinaria pesada. Hasta ahora, se han identificado 38 de los 41 cadáveres localizados, mientras persisten 43 denuncias por desapariciones. La Guardia Civil ha solicitado a los familiares que aporten ADN para acelerar las identificaciones. Grande-Marlaska enfatizó la importancia de actuar "con rigor y sin precipitación" en la identificación y la investigación del accidente.

Los tres cadáveres localizados en el interior del tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba) y que se deslizó por un talud de cuatro metros, cobrándose la vida de al menos 41 personas, ya han sido recuperados por los equipos de rescate que actúan en la zona.

Así lo han confirmado a 'Europa Press' fuentes conocedoras del dispositivo, todo ello después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hubiera declarado que había aún tres cadáveres en el interior del Alvia siniestrado, pendientes de la extracción con el uso de maquinaria pesada.

Según el balance del Ejecutivo, tras el accidente se han localizado 41 cadáveres, incluyendo estos tres últimos cuerpos del Alvia. Hasta el momento, se ha completado la identificación de 38 —todos los que se habían recuperado— y se mantienen 43 denuncias por desapariciones.

Hasta la noche del lunes, se había conseguido la plena identificación de siete personas tras llevarse a cabo 23 autopsias, una cifra que este mediodía se ha elevado a diez. La Guardia Civil había pedido a los familiares directos que aporten ADN y otras pruebas documentales para acelerar los trámites de identificación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Grande-Marlaska, ha señalado que la recuperación de esos tres cadáveres están pendientes de "labores de acondicionamiento en la zona que la maquinaria pesada pueda trabajar sobre el Alvia".

El ministro ha recordado que el balance del accidente deja 43 denuncias por desapariciones y que los cadáveres localizados son 41, dentro de una labor de rescate y de investigación que, ha dicho, se está llevando a cabo "con rigor y sin precipitación".

Además, ha apuntado que ya se han realizado autopsias sobre 38 cuerpos, remitiéndose a la información recopilada por el Centro Integral de Datos (CID).

"Es el momento del rigor, no es el momento de la precipitación; y en esos términos debemos dejar trabajar", ha añadido Marlaska para referirse tanto a la identificación de las víctimas como a la investigación para determinar las causas del accidente.

