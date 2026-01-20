Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Se investigan las causas

Se elevan a 41 los muertos en el accidente en Adamuz al retirar uno de los vagones del Iryo accidentado

El dato Mientras prosiguen las labores de rescate en la zona cero del accidente, donde se ha incorporado maquinaria pesada, 83 de los 122 asistidos en el accidente ya han sido dados de alta, según el Servicio Andaluz de Salud.

Los equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente entre dos trenes en Adamuz (Córdoba)Los equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente entre dos trenes en Adamuz (Córdoba)Reuters
El accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba) ya deja 41 fallecidos después de que los equipos de rescate recuperasen un cuerpo a última hora de este lunes. Los trabajos se centran ahora en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo, con dos grúas incorporándose para levantar los vagones y maquinaria pesada para realizar labores de compactación del terreno, según la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Servicio Andaluz de Salud ha confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en los trabajos de remoción del tren Iryo. Por el momento 39 personas siguen ingresadas, de las cuales 13 se encuentran en la UCI, teniendo como buena noticia el paso a planta del menor que estaba ingresado.

El operativo de información y acompañamiento a familiares que atiende Cruz Roja, servicios sanitarios y psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped) del Colegio de Psicológos atendió ayer a 116 familiares en el Centro Cívico Poniente Sur, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba.

Como buena noticia encontramos que 83 de los 122 asistidos en el accidente ya han sido dados de alta.

Puente asegura que "si hubo rotura de vía" habría que averiguar "por qué se rompe un carril de acero macizo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha analizado una de las principales hipótesis que se manejan sobre el accidente: la de la rotura de la vía. El ministro, que ha pedido evitar especulaciones mientras aún se están sacando cadáveres de los convoy, ha destacado que "hay una rotura inicial" en la vía, pero ha añadido que aún "ningún técnico es capaz de asegurar si es causa o consecuencia".

"Si fuera primero la rotura del carril, habría que averiguar por qué se rompió un carril de acero macizo", ha sentenciado en una entrevista en Onda Cero.

Así, Puente ha negado que se pueda "resolver desde cualquier redacción de un periódico" sin tener todos los elementos. "Hay que dejar a los técnicos", ha instado, añadiendo que se tardará "mucho tiempo" en obtener una conclusión de lo que ha sucedido.

