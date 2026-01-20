Un bombero de Córdoba explica la dificultad de rescatar a los vagones accidentados de Adamuz: "Estamos muy afectados"

Ángel Uceda, jefe dotación de bomberos de Montilla (Córdoba), relata en Al Rojo Vivo cómo están siendo las labores de rescate: "Ante una situación así, todos estamos afectados, esto es algo que se digiere muy despacito".

Dos días después del trágico accidente ferroviario de Adamuz prosiguen las labores de rescate en la zona cero del accidente, donde se ha incorporado maquinaria pesada. Ángel Uceda, jefe dotación de bomberos de Montilla (Córdoba), confirma la dificultad de estos trabajos, no solo por el difícil acceso a la zona: "Las condiciones fueron muy complejas y de noche, aún más".

Confiesa que el ánimo de sus compañeros no es bueno: "Todos, los que han estado y los que no, ante una situación así, todos estamos afectados. Esto es algo que se digiere muy despacito", afirma el profesional.

No obstante, celebra que el cuerpo de bomberos tenía capacidad y dotación para gestionar y trabajar en la tragedia: "Tenemos la suerte de que en la Diputación de Córdoba somos 8 parques de Bomberos, Montilla fue el primero que actuó. Y todos nos fuimos poco a poco desplazando. Estamos aquí cinco parques de bomberos".

Lo más complicado fue buscar entre todo el amasijo de hierro que quedó en el levantamiento del convoy: "Fuimos abriendo hueco para intentar rescatar a todas las personas; gracias a sanitarios, policías... entre todos los que estábamos allí se hizo un despliegue descomunal para poder actuar en todo momento", afirma Uceda. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

