Excarcelaciones, tijeras hidráulicas y precisión extrema: así logran los bomberos liberar a los atrapados en vagones tras accidentes de tren

El contexto Tras el accidente en Adamuz (Córdoba), los bomberos han tenido que enfrentarse a vagones aplastados y deformados, utilizando excarcelaciones y grúas para abrir huecos y llegar a las personas atrapadas en medio de los hierros.

Vagones retorcidos, hierros aplastados y espacios casi imposibles de alcanzar. Así es el escenario al que se enfrentan los bomberos cuando realizan una excarcelación, la técnica que permite liberar a personas atrapadas dentro de estructuras deformadas tras accidentes graves.

Este tipo de operaciones se vuelve crucial en accidentes como el ocurrido en Adamuz (Córdoba), donde dos trenes de alta velocidad descarrilaron tras un choque en plena vía. Un tren Iryo, que salía de Málaga con destino a Madrid, se salió del carril y cayó sobre la vía por la que circulaba un Alvia a 200 km/h en sentido contrario, con dirección Huelva. El resultado: vagones convertidos en un amasijo de hierros y la necesidad de aplicar técnicas de rescate extremadamente precisas.

Ahí es donde entra la excarcelación, considerada el trabajo más difícil dentro de un rescate, porque requiere planificación, fuerza y máxima precisión para poder liberar a las personas atrapadas y trabajar con seguridad entre metal deformado.

¿Qué es una excarcelación?

La excarcelación es la técnica que utilizan los bomberos para crear espacio y liberar a personas atrapadas dentro de estructuras deformadas. No se trata solo de cortar metal: requiere coordinación, estrategia y experiencia, porque cada maniobra cuenta.

Los equipos trabajan con herramientas hidráulicas capaces de ejercer hasta 40 toneladas de presión, como tijeras, cizallas y separadores. Con ellas, cortan, doblan y separan los elementos metálicos para poder acceder al interior de los vagones. Cada movimiento es calculado y preciso, porque un error puede complicar la operación o poner en riesgo a los equipos.

Maquinaria pesada y maniobras de precisión

Cuando los vagones están muy deformados, la excarcelación requiere grúas de gran tonelaje y otro tipo de maquinaria pesada. Estas permiten levantar secciones enteras para facilitar el acceso a los espacios más inaccesibles y evaluar zonas ocultas dentro del tren.

Uno de los principales desafíos es que la maquinaria pesada necesita más espacio del que ofrecen las vías, lo que complica cada maniobra. Para solucionarlo, los técnicos a veces parten los vagones en secciones, lo que permite a los bomberos entrar con mayor seguridad y avanzar con precisión en el rescate.

Cómo trabajan los bomberos

El trabajo comienza en los vagones más accesibles, utilizando herramientas hidráulicas para abrir paso y liberar espacios. En vagones muy deformados o situados en terraplenes, como el llamado Lirio, se requiere levantar secciones completas con grúa o cortarlas en partes.

Cada acción está planificada y medida al milímetro. Abrir un hueco, cortar una pieza de metal o levantar un vagón completo no es solo fuerza: es coordinación, técnica y estrategia. Cada maniobra tiene un objetivo: minimizar riesgos y facilitar el acceso al interior.

