La madre del menor agredido en Cantabria denuncia que siga compartiendo clase con sus acosadores: "No es justo"

Cantabria ha activado el protocolo de acoso escolar y ha abierto expediente disciplinario a cuatro alumnos del instituto Torres Quevedo de Santander, por agredir a un alumno de 16 años con discapacidad motora.

La madre del alumno agredido ha concedido una entrevista a Al Rojo Vivo explicando cómo se siente. "Tengo mis ratos, voy pasando por fases", ha confesado, señalando que lleva 15 días pasando de la rabia al dolor y la fuerza.

En cuanto a su hijo, ha explicado que él está "relativamente bien". "Charlamos con él y le damos consejos, repitiéndole que el perdón está bien pero que si algo se hace mal lleva una consecuencia, por muy dura que sea para los que considera sus amigos", ha indicado.

La madre del menor ha señalado que, si ha decidido hacer público el duro vídeo en el que se ve a varios estudiantes golpear y burlarse de su hijo, ha sido porque primero intentó seguir todos los pasos "de forma legal" y vio que, 15 días después, su hijo seguía compartiendo clase con sus agresores.

"No me parece justo", ha denunciado, dejando claro que en este tipo de casos tiene que haber "una inmediatez" que no se puede perder por los protocolos. "Cuando pasa algo de esto, los agresores no pueden compartir el mismo espacio", ha incidido.