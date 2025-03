Cuatro menores se graban agrediendo con sillas a un niño con parálisis cerebral en un colegio de Cantabria

La Consejería de Educación de Cantabria ha activado el protocolo de acoso escolar y ha abierto expediente disciplinario a cuatro alumnos del instituto Torres Quevedo de Santander, por agredir a un alumno de 16 años con discapacidad motora.

Esta decisión ha supuesto la toma de medidas cautelares y la expulsión de cinco días del centro a los menores implicados, el plazo máximo que permite la ley. Cuando el procedimiento continúe, esa medida podrá ser modificada, pudiendo convertirse en una expulsión permanente o cambio de centro.

Al iniciarse un procedimiento por vía penal, incoado por parte de la familia, el expediente disciplinario se ha detenido, quedando paralizada dicha expulsión, pero a pesar de ello la Consejería ha decidido activar el protocolo de acoso escolar para investigar este suceso y la situación previa a la agresión.

En el vídeo que los propios agresores grabaron se les puede ver golpeando a su compañero con sillas, burlándose de él, empujándole y golpeándole.

El alumno, que va en silla de ruedas, está ahora permanentemente controlado por personal del centro tanto dentro como fuera del aula. El objetivo ahora mismo es que no haya interacción entre la víctima y los agresores, motivo por el cual tiene dicha vigilancia. Sin embargo, la Consejería ha confirmado a laSexta que, a pesar de lo ocurrido, la víctima continúa compartiendo clase con sus agresores.

Entre las medidas preventivas del protocolo de acoso adoptadas se encuentra la supervisión del clima del aula, evitando el contacto entre víctima y agresor; la colaboración familiar para informar sobre el estado emocional del alumno y los posibles incidentes y el apoyo individualizado para trabajar autoestima, bienestar emocional o relaciones interpersonal.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha manifestado su condena "absoluta" y un rechazo "total" a los hechos, que han salido a la luz este miércoles en un programa de televisión.

La Consejería ha informado en un comunicado que mantienen la atención en un caso que "requiere toda nuestra profesionalidad".

"Es inadmisible y quiero mostrar toda la rabia por lo sucedido y mi tristeza porque menores puedan verse involucrados en acontecimientos de este tipo", ha asegurado Silva, quien también ha manifestado su "total apoyo" al alumno y a su familia, con quien ya ha podido hablar.

El consejero ha ofrecido toda su solidaridad al alumno y su entorno más cercano y ha resaltado como "prioridad" ofrecerles una atención "absoluta", que garantice "el bienestar y la protección" del menor, así como resolver todo lo acontecido de "la mejor manera posible".

Estudiantes piden la expulsión definitiva de los agresores

Un grupo de estudiantes del instituto ha difundido un comunicado en redes sociales exigiendo "la expulsión definitiva de todos los responsables" porque "esto no puede quedar impune", y llama a organizarse "para tomar medidas: una huelga, una sentada, una manifestación, lo que haga falta a las puertas del instituto hasta que expulsen a todos los involucrados".

"La solución no puede ser una simple expulsión temporal de los agresores. Cinco días no van a cambiar nada. Si esto se deja pasar, el que acabará teniendo que irse será la víctima y eso es completamente inaceptable", han subrayado.

En el comunicado, se indica que los estudiantes "estamos alzando la voz, pero esto no puede quedarse solo en ruido". "Todos hemos visto actitudes, hemos actuado como hemos podido pero los que tienen la mayor responsabilidad no han sabido actuar a tiempo", continúa este grupo de alumnos, que insiste en que "no es el acosado quien debe irse, sino los acosadores".

El AMPA del Torres Quevedo llama "a la calma y la responsabilidad"

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del instituto Leonardo Torres Quevedo de Santander ha expresado su "más enérgico rechazo" ante los "lamentables hechos de agresión" y ha hecho un "llamamiento a la calma y a la responsabilidad" a la comunidad educativa.

"La tensión y la difusión de informaciones no verificadas solo generan mayor alarma y perjudican el clima de convivencia que tanto valoramos. Reiteramos la importancia de confiar en los cauces establecidos y de abordar esta situación desde la serenidad, el diálogo y el apego a las normas", ha afirmado la AMPA en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La asociación de padres confía en que el instituto, en colaboración con las autoridades competentes, "actuará con la máxima diligencia para esclarecer lo sucedido, aplicar los protocolos establecidos y adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes".

"Es fundamental respetar el procedimiento institucional y legal en curso, evitando especulaciones o acciones que puedan entorpecer la labor de quienes están investigando el caso", ha opinado.

Además, ha subrayado que "ningún tipo de violencia puede ser tolerada en el ámbito escolar" y ha mostrado su "total solidaridad" con el afectado y su familia, así como su "firme compromiso con la convivencia pacífica y el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa".