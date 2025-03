Habla la madre del menor con parálisis cerebral agredido en Santander: "Dice que ha sucedido más veces y ha ido in crescendo"

Más Vale Tarde habla con la madre del menor con parálisis cerebral al que cuatro compañeros agredieron mientras se grababan. En este vídeo explica su lucha para lograr que los agresores no compartan espacio con su hijo.

En un instituto de Santander, un grupo de menores se han grabado golpeando a otro con parálisis cerebral. Un caso por el que han sido expulsados cinco días del centro y están siendo investigados por la Fiscalía.

Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de hablar con la madre del joven agredido, que en el vídeo sobre estas líneas explica que esta era la primera vez que veía una agresión a su hijo, si bien éste le ha explicado que "esto ha sucedido más veces, no con la misma intensidad, pero ha ido in crescendo".

Esta mujer asegura que puso los hechos en conocimiento de todo el mundo porque después de denunciarlo en la Policía y tras quince días de reuniones con la Consejería de Educación y el instituto pidiendo que su hijo no compartiera espacio con estos niños, "sigue en la clase con sus agresores, y eso no me parece ni bueno, ni justo, ni coherente".

A la hora de realizar esta petición, asegura que "me he encontrado con un muro" y que lo único que le dicen en el centro es que, al estar el expediente en Fiscalía, "el instituto no puede actuar y sería yo la que tendría que sacar a mi hijo de su clase habitual con sus profesores habituales".

"Mi propósito era que las leyes están ahí y hay que cumplirlas, pero al ponerlas en práctica no están funcionando", señala esta madre, que reclama medidas más inmediatas para víctimas como su hijo.