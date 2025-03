La madre del menor con parálisis cerebral explica qué haría con sus agresores para que "se den de morros con la realidad"

Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de entrevistar a la madre del menor con parálisis cerebral agredido en un instituto de Santander por un grupo de compañeros de instituto que, además, se grabaron con el teléfono móvil.

Además de explicar en qué estado se encuentran tanto ella como su hijo, que afirma que no era la primera vez que sufría ataques, esta mujer asegura que no ha llegado a hablar con los padres de los menores agresores: "No creo que sea muy buena idea", sostiene, pues asegura que "no sé cómo reaccionaría".

Sin embargo, defiende que estos jóvenes se podrían reconducir, aunque cree que "tendría que cambiar algo": "Cuando estos jóvenes llegan a Fiscalía, se salda con un par de charlas o una multa a los papás", comenta la madre del joven agredido, que considera que "a esa edad todos hemos tenido charlas y nos la pasamos por el arco del triunfo".

Por ello, propone que, en lugar de medidas más drásticas como el internamiento de los jóvenes en centros de menores, que pasen unos meses "en sitios donde tengan que trabajar con gente que necesita de apoyo de otras personas y se den de morros con la realidad, que entiendan que esto puede acaecer en cualquier familia y momento".