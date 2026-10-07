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Se amplía la zona de búsqueda del pequeño Rami, el niño de 12 años con autismo desaparecido en Granollers durante el temporal

Los equipos de emergencias no descartan ninguna hipótesis sobre su desaparición. Piden que, si alguien ve al menor o tiene información relevante, llame al 112.

ampliación búsqueda rami MVT
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Los equipos de emergencia han ampliado este miércoles hacia el norte, el sur y el este de Granollers (Barcelona) las zonas de búsqueda para localizar a Rami, el niño de 12 años con autismo desaparecido el pasado domingo durante el episodio de fuertes lluvias.

En declaraciones a los medios, el jefe de la Región de Emergencias Metropolitana Norte de los Bombers de la Generalitat, Eduard Martínez, ha explicado que mantienen abiertas hipótesis "relacionadas y no relacionadas con el episodio de lluvias", lo que les ha obligado a desplazar el mapa de trabajo hacia zonas agroforestales.

"Hay determinadas zonas que se han peinado de forma muy intensa en las que descartamos encontrar a Rami", ha indicado Martínez.

En el operativo participan efectivos de Bombers, Mossos d'Esquadra, Policía Local, Agentes Rurales, Protección Civil y unos 30 voluntarios, apoyados por helicópteros, drones, unidades caninas y especialistas subacuáticos para inspeccionar zonas inundadas.

Durante la pasada noche, el dispositivo ha mantenido la búsqueda sobre el terreno con unas 16 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y una cincuentena de efectivos desplegados.

Según la descripción facilitada por los Mossos d'Esquadra, Rami mide 1,73 metros de estatura, es de piel morena, complexión fuerte y tiene el pelo corto y rizado. En el momento de su desaparición vestía camiseta turquesa y pantalón corto deportivo de color naranja.

Como explicó Yolanda, una amiga de la familia de Rami, en Más Vale Tarde, el niño "no se sabe defender, no es capaz de decir: 'Hola, me llamo tal y me he perdido'". En este sentido, las autoridades recuerdan que podría estar desorientado y piden llamar al teléfono de emergencias 112 ante cualquier dato relevante.

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