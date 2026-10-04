Las impactantes imágenes aéreas de las inundaciones en Cataluña

Los detalles El temporal ha dejado registros récord de lluvia en numerosos puntos del país, incluida Barcelona, donde la estación meteorológica de Can Bruixa ha alcanzado por primera vez en la historia los 213 litros por metro cuadrado.

Cataluña ha enfrentado un episodio de lluvias sin precedentes, causando graves inundaciones y cobrando la vida de dos personas, además de un desaparecido. En Tordera, un hombre murió tras el derrumbe de un muro en un camping, mientras que en Montornès del Vallès, otro falleció al vaciar un garaje inundado. Las autoridades, incluido el presidente Pedro Sánchez, han expresado sus condolencias. Los Bomberos y Salvamento Marítimo buscan a un joven desaparecido en Pineda de Mar. Aunque la situación mejora, dos comarcas mantienen restricciones por riesgo meteorológico. Se han registrado lluvias récord, con Vilassar de Mar alcanzando 288 mm.

Cataluña ha vivido este fin de semana un episodio de lluvias nunca visto con graves inundaciones. Prueba de ello son las imágenes aéreas de algunas zonas completamente anegadas por el paso de un temporal que también ha dejado un balance de dos personas muertas y un desaparecido.

Un hombre ha fallecido en Tordera después de que cediera un muro en el interior del Camping. Y en Montornès del Vallès los Bombers han localizado el cuerpo de otro hombre cuando han vaciado un garaje que se había inundado por completo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Ejecutivo catalán, Salvador Illa, han trasladado sus condolencias a familiares y amigos de las dos víctimas mortales que se ha cobrado ya el temporal.

Además, los Bomberos de la Generalitat, junto con efectivos de Salvamento Marítimo, trabajan para localizar a un hombre joven desaparecido en la riera de Pineda de Mar (Barcelona).

Tras pasar las horas más críticas del temporal, dieciocho de las veinte comarcas que quedaron prácticamente paralizadas desde las 20:00 horas de este sábado por la previsión de lluvias torrenciales y de un posible minihuracán mediterráneo (que finalmente no llegó a formarse) ya han visto levantadas las restricciones de movilidad a las 14:00 horas de este domingo.

Solo dos comarcas, Alt Empordà y Baix Empordà, en el nordeste de Cataluña, seguirán con restricciones hasta las 21:00 horas por el riesgo meteorológico y el peligro por las crecidas de ríos.

Pero no solo las imágenes muestran lo vivido estos dos días, sino también los datos. Los Bomberos han realizado 2.055 servicios como consecuencia de las lluvias y han rescatado hasta ahora a 205 personas que estaban atrapadas, sobre todo en bajos de edificios, vehículos y ascensores.

El temporal ha dejado registros récord de lluvia en numerosos puntos del país, incluida Barcelona, donde la estación meteorológica de Can Bruixa, en el distrito de Les Corts, ha alcanzado por primera vez en la historia los 213 litros por metro cuadrado. La cifra más elevada de toda Cataluña la ha marcado Vilassar de Mar (Barcelona), con 288 mm, seguido de Mataró (Barcelona), con 254 mm, y Granollers (Barcelona), con 248 mm, donde además llovió con una intensidad inusitada: hasta 68 mm en 30 minutos.

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