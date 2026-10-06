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Temporal en Cataluña

Los Mossos buscan a Rami, un niño con autismo de 12 años desaparecido en Granollers durante el temporal

Los detalles Según informa la 'Cadena SER', el niño tiene autismo, se asustó por la tormenta que cayó la madrugada del sábado al domingo y se escapó de su casa.

Los Mossos buscan a Rami, un niño autista de 12 años desaparecido en Granollers durante el temporal
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El temporal persiste este lunes en la mayor parte de la península, con la situación más adversa en Cataluña, donde dos personas siguen desaparecidas y dos han fallecido.

Los Mossos d'Esquadra buscan a Rami, un menor de 12 años desaparecido en mitad del temporal de lluvias en Granollers, en la provincia de Barcelona. Según informa la 'Cadena SER', el niño tiene autismo, se asustó por la tormenta que cayó la madrugada del sábado al domingo y se escapó de su casa.

La Policía catalana ha difundido una fotografía y la descripción del menor para solicitar colaboración ciudadana. Rami mide 1,73 metros, es de piel morena, de constitución grande y con el pelo corto y rizado.

Según indican, salió de casa vestido con una camiseta turquesa y un pantalón naranja. El menor lleva más de un día y medio perdido fuera de casa y, por ello, los Mossos avisan de que puede estar asustado y desorientado. Los servicios de emergencias le buscan desde el domingo por la mañana.

Otro desaparecido

Además de a Rami, los equipos de emergencias en Cataluña buscan también a otro desaparecido, una persona a quien dos testigos vieron como era arrastrada por el agua en Pineda de Mar (Barcelona).

Durante este lunes, los alcaldes de los municipios catalanes del Vallès Oriental, de los más afectados por la tormenta junto con los de la comarca colindante de Selva, han pedido a la delegación del Gobierno de España, a través de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña, la declaración de zona catastrófica.

En ambos territorios se han registrado incidencias "graves" y afectaciones "importantes", ha advertido este lunes en una rueda de prensa la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon.

En el caso del Vallès Oriental, de hecho, un episodio imprevisto de lluvias torrenciales ha obligado a pedir el confinamiento de la población de la comarca desde primera hora de la mañana, medida que ya ha sido levantada por la mejora de la situación.

Paralelamente, la compañía Endesa ha cifrado en 10.259 los clientes que se encuentran sin suministro eléctrico en Cataluña.

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