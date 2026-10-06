Yolanda, amiga de la familia de Rami, el niño de 12 años desaparecido en Granollers: "No vamos a parar hasta que aparezca, se lo prometí a su madre"

Más Vale Tarde conversa con Yolanda, amiga de la familia de Rami, el niño autista de 12 años que desapareció durante la tormenta del pasado sábado. Explica cómo van las tareas de búsqueda, ahora suspendidas a causa de las fuertes lluvias que se prevén para esta noche.

Continúa la búsqueda de Rami, el niño de 12 años que desapareció el pasado sábado durante una tormenta en Granollers. El joven, que tiene autismo, se asustó por las intensas lluvias y se escapó de su casa con el pijama puesto.

Más Vale Tarde ha podido hablar con Yolanda, amiga de la familia de Rami, que expresa la preocupación generalizada por el paradero del menor, teniendo en cuenta que se esperan de nuevo fuertes lluvias para esta noche, y pide ayuda a la gente para dar con el niño.

Aunque se ha suspendido la búsqueda a causa del temporal, Yolanda señala que en su barrio no van a parar y seguirán buscando a Rami: "No vamos a parar hasta que aparezca, se lo prometí a su madre y no vamos a parar".

La vecina cuenta que Rami salió de casa con solo un pijama y unas chanclas y que, aunque tenía una pulsera de geolocalización, en el momento de salir de casa no la llevaba. En otras ocasiones que el pequeño se había escapado, Yolanda señala que se había refugiado en la estación, ya que le gustan los trenes, pero en esta ocasión, y a esas horas, no pasaba ninguno.

Yolanda también habla del operativo desplegado para encontrar a Rami, donde se están usando drones y helicópteros, además de un gran número de voluntarios, a los que Yolanda agradece su ayuda.

En el caso de que alguien encuentre al joven, la amiga de la familia recomienda quedarse "cerca de él y avisar a la Policía", pero "sobre todo no perderlo de vista".

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