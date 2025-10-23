Ahora

En Barcelona

Los Mossos investigan una agresión sexual de tres menores a una compañera de colegio en Gironella

¿Qué ha pasado?Las pesquisas han comenzado después de que los padres de la menor presentaran una denuncia por los hechos, que habrían tenido lugar en la tarde del 18 de octubre primero cerca de la orilla del Llobregat y luego en la casa de uno de los jóvenes.

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo. Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo. Europa Press
Los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía de Menores están investigando una agresión sexual de tres menores a una chica también menor de edad en Gironella, en Barcelona.

Todo habría sucedido en la tarde del 18 de octubre, y las pesquisas han dado comienzo después de que los padres de la menor presentaran una denuncia por estos hechos, tal y como han confirmado a EFE fuentes policiales.

Según 'Regió 7', los presuntos agresores y la víctima son compañeros de escuela y dos de ellos habrían grabado parte de la agresión sexual.

Una que se produjo primero cerca de la orilla del río Llobregat. Posteriormente, en el domicilio de uno de los menores.

La víctima fue atendida por el Servicio de Emergencias Médicas y trasladada al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

