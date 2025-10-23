Los Mossos investigan una agresión sexual de tres menores a una compañera de colegio en Gironella

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

¿Qué ha pasado?Las pesquisas han comenzado después de que los padres de la menor presentaran una denuncia por los hechos, que habrían tenido lugar en la tarde del 18 de octubre primero cerca de la orilla del Llobregat y luego en la casa de uno de los jóvenes.

Los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía de Menores investigan una agresión sexual en Gironella, Barcelona, donde tres menores habrían agredido a una compañera de escuela, también menor. El incidente ocurrió el 18 de octubre y las autoridades iniciaron las pesquisas tras la denuncia presentada por los padres de la víctima. Según el medio 'Regió 7', dos de los agresores grabaron parte del ataque, que comenzó cerca del río Llobregat y continuó en el domicilio de uno de los menores. La víctima recibió atención del Servicio de Emergencias Médicas y fue trasladada al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía de Menores están investigando una agresión sexual de tres menores a una chica también menor de edad en Gironella, en Barcelona.

Todo habría sucedido en la tarde del 18 de octubre, y las pesquisas han dado comienzo después de que los padres de la menor presentaran una denuncia por estos hechos, tal y como han confirmado a EFE fuentes policiales.

Según 'Regió 7', los presuntos agresores y la víctima son compañeros de escuela y dos de ellos habrían grabado parte de la agresión sexual.

Una que se produjo primero cerca de la orilla del río Llobregat. Posteriormente, en el domicilio de uno de los menores.

La víctima fue atendida por el Servicio de Emergencias Médicas y trasladada al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.