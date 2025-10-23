Ahora

La gerente del PSOE, en el Senado: "En el PSOE no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado"

Los detalles Ana María Fuentes ha comparecido en el Senado para explicar el funcionamiento de la caja y las cuentas del PSOE, defendiendo que todas las liquidaciones están "contabilizadas, soportadas documentalmente y auditadas".

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha negado la existencia de pagos en efectivo sin documentar en el seno del partido, defendiendo que todas las liquidaciones están "contabilizadas, soportadas documentalmente y auditadas", y ha garantizado que "todo el dinero" de los pagos, sea en "transferencia, anticipo o en efectivo, procede de un origen legítimo", lo que bajo su punto de vista demuestra que "no hay una caja B".

"Yo creo que no hay una caja B. Cada euro que entra en la caja del PSOE y cada peseta que se paga por transferencia tiene un origen lícito", ha resumido durante su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', donde ha asegurado que, desde hace varios años, el PSOE impuso la regla de abonar las cuantías "prioritariamente por transferencia bancaria". "De hecho, en pocas ocasiones se paga en efectivo", ha agregado.

La gerente, tras recordar que ocupa el cargo desde 2021, cuando Ábalos ya había dejado de ser secretario de Organización, ha explicado que en Ferraz dependiendo del tipo de retribución económica que se haga siguen "un procedimiento u otro".

"Puedo decirle que cada pago que se hace por parte del PSOE, en primer lugar está contabilizado dentro de la caja, soportado documentalmente y además está auditado posteriormente por el Tribunal de Cuentas. Todo el dinero con el que se paga, sea en efectivo, por anticipo o por transferencia, procede de un origen legítimo, son las remesas que el partido tiene en la caja", ha subrayado.

Fuentes, que ha negado que fuera ella quien firmaba las liquidaciones del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha explicado también el procedimiento para la liquidación de gastos relacionados con el partido.

"Hay una hoja que usted rellena como persona que va a pedir que se le liquide. Una vez lo ha rellenado, se aporta la documentación de los gastos que se han efectuado y esta liquidación se presenta ante la administración de la casa. Luego se contabiliza y se ve que todo está de acuerdo, y entonces se anota dentro de la contabilidad del partido", ha resumido

También ha hecho lo propio con las aportaciones de dinero anticipado. En ese caso, según ha recapitulado, se anticipa el dinero "una vez que se ha establecido que va a haber algún acto, y una vez se ha producido, se tiene que justificar documentalmente "por qué y en qué se ha gastado ese dinero. Después, si hay "sobrante de dinero", la persona que lo ha recibido "tiene que devolverlo".

En cuanto a la pregunta de si Pedro Sánchez ha recibido sobres en efectivo, Ana Fuentes ha señalado que el presidente del Gobierno, igual que cualquier otra persona que trabaja en la organización, "ha podido cobrar del partido", haciéndolo mediante trasferencias y, en algunas ocasiones, "en efectivo". Sin embargo, ha negado que con ella haya cobrado sobres en efectivo. Además, ha aclarado que no tiene conocimiento de que lo haya hecho con el anterior gerente.

