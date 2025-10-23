Música contra el olvido: 'La Raíz', 'Los Chikos del Maíz', 'ZOO' y otros artistas valencianos alzan la voz junto a las víctimas de la DANA

Los detalles Las asociaciones 'Víctimes DANA Octubre 2024' y 'Víctimes Mortals DANA 29-O' han impulsado un proyecto musical que une arte, denuncia y solidaridad: la canción 'Lladres de sobretaula', un himno colectivo en homenaje a las víctimas y en defensa de la verdad y la justicia.

A un año de la devastadora DANA en Valencia, las familias afectadas se niegan a olvidar a sus seres queridos. Han creado un proyecto musical titulado 'Lladres de sobretaula', una canción que es un himno en memoria de las víctimas, que busca justicia y verdad. La canción, escrita por Toni S. "Panxo" y producida por Toni Fort "Pxllet", denuncia la falta de responsabilidad política y el abandono percibido por las familias. Lanzada este viernes, la canción incluye un emotivo videoclip con imágenes de la tragedia. Coincidiendo con nuevas movilizaciones, el 25 de octubre se celebrará un homenaje ciudadano en el Teatro Olympia de Valencia, exigiendo una gestión más eficaz ante emergencias climáticas futuras. 'Lladres de sobretaula' es un símbolo de resistencia y un llamado a la justicia.

La iniciativa, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las asociaciones de afectados, cuenta con la participación de algunos de los nombres más destacados de la música valenciana: Panxo de 'ZOO', Pablo de 'La Raíz', 'Malifeta', 'Abril', Toni Mejias de 'Los Chikos del Maíz', Tito Pontet y Pxllt. Todos ellos han querido sumar su voz a una causa que trasciende lo artístico para convertirse en un grito compartido: "Ara tots alcem la veu per qui ja no pot alçar-la" (Ahora todos levantamos la voz por quien ya no puede levantarla).

"Lladres de sobretaula", escrita y compuesta por Toni S. "Panxo" y producida por Toni Fort "Pxllet", antiguos miembros del grupo 'ZOO', es una canción que pone el foco en la falta de responsabilidad política y en la desconexión entre las instituciones y la ciudadanía que sufrió las consecuencias de aquella tragedia. La pieza denuncia el abandono que muchas familias aseguran haber sentido durante el proceso de reconstrucción y exige una respuesta más humana por parte de las administraciones.

El tema se lanza este viernes a las 00:00 horas en todas las plataformas digitales acompañado de un videoclip que intercala imágenes de los artistas con material real de la DANA: los pueblos anegados, la labor de los voluntarios, la devastación del agua y el barro, y la resiliencia de quienes lo perdieron todo. Es un documento visual cargado de emoción que busca mantener viva la memoria colectiva y rendir homenaje a los vecinos y vecinas que se unieron para reconstruir sus vidas desde la nada.

El proyecto coincide con una nueva oleada de movilizaciones. El 25 de octubre de 2025, a las 11:30 horas, se celebrará en el Teatro Olympia de València un homenaje "verdaderamente ciudadano", en palabras de la asociación Víctimes de la DANA 29 d'Octubre. El acto, abierto al público y sin presencia institucional, pretende devolver el protagonismo a las familias y ofrecer un espacio de encuentro, memoria y reparación. La asistencia será gratuita, aunque con reserva previa por cuestiones de aforo.

Ese mismo día, diferentes colectivos y artistas apoyarán una manifestación en Valencia que busca exigir responsabilidades políticas al Gobierno valenciano y reclamar una gestión más eficaz ante futuras emergencias climáticas.

'Lladres de sobretaula' no es solo una canción: es un gesto de resistencia, una ofrenda a quienes ya no están y un recordatorio de que las heridas del 'octubre traidor' siguen abiertas. La música, en este caso, se convierte en herramienta de memoria y en altavoz de las familias que aún esperan justicia.