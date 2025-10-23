Ahora

Primer aniversario

Música contra el olvido: 'La Raíz', 'Los Chikos del Maíz', 'ZOO' y otros artistas valencianos alzan la voz junto a las víctimas de la DANA

Los detalles Las asociaciones 'Víctimes DANA Octubre 2024' y 'Víctimes Mortals DANA 29-O' han impulsado un proyecto musical que une arte, denuncia y solidaridad: la canción 'Lladres de sobretaula', un himno colectivo en homenaje a las víctimas y en defensa de la verdad y la justicia.

Lladres de sobretaula
A punto de cumplirse un año de la DANA que arrasó Valencia el 29 de octubre de 2024, las familias que perdieron a sus seres queridos no quieren que el silencio ni el olvido se impongan sobre la memoria. Organizadas en las asociaciones 'Víctimes DANA Octubre 2024' y 'Víctimes Mortals DANA 29-O', han impulsado un proyecto musical que combina arte, denuncia y solidaridad: la canción 'Lladres de sobretaula', un himno colectivo en homenaje a las víctimas y en defensa de la verdad y la justicia.

La iniciativa, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las asociaciones de afectados, cuenta con la participación de algunos de los nombres más destacados de la música valenciana: Panxo de 'ZOO', Pablo de 'La Raíz', 'Malifeta', 'Abril', Toni Mejias de 'Los Chikos del Maíz', Tito Pontet y Pxllt. Todos ellos han querido sumar su voz a una causa que trasciende lo artístico para convertirse en un grito compartido: "Ara tots alcem la veu per qui ja no pot alçar-la" (Ahora todos levantamos la voz por quien ya no puede levantarla).

"Lladres de sobretaula", escrita y compuesta por Toni S. "Panxo" y producida por Toni Fort "Pxllet", antiguos miembros del grupo 'ZOO', es una canción que pone el foco en la falta de responsabilidad política y en la desconexión entre las instituciones y la ciudadanía que sufrió las consecuencias de aquella tragedia. La pieza denuncia el abandono que muchas familias aseguran haber sentido durante el proceso de reconstrucción y exige una respuesta más humana por parte de las administraciones.

El tema se lanza este viernes a las 00:00 horas en todas las plataformas digitales acompañado de un videoclip que intercala imágenes de los artistas con material real de la DANA: los pueblos anegados, la labor de los voluntarios, la devastación del agua y el barro, y la resiliencia de quienes lo perdieron todo. Es un documento visual cargado de emoción que busca mantener viva la memoria colectiva y rendir homenaje a los vecinos y vecinas que se unieron para reconstruir sus vidas desde la nada.

El proyecto coincide con una nueva oleada de movilizaciones. El 25 de octubre de 2025, a las 11:30 horas, se celebrará en el Teatro Olympia de València un homenaje "verdaderamente ciudadano", en palabras de la asociación Víctimes de la DANA 29 d'Octubre. El acto, abierto al público y sin presencia institucional, pretende devolver el protagonismo a las familias y ofrecer un espacio de encuentro, memoria y reparación. La asistencia será gratuita, aunque con reserva previa por cuestiones de aforo.

Ese mismo día, diferentes colectivos y artistas apoyarán una manifestación en Valencia que busca exigir responsabilidades políticas al Gobierno valenciano y reclamar una gestión más eficaz ante futuras emergencias climáticas.

'Lladres de sobretaula' no es solo una canción: es un gesto de resistencia, una ofrenda a quienes ya no están y un recordatorio de que las heridas del 'octubre traidor' siguen abiertas. La música, en este caso, se convierte en herramienta de memoria y en altavoz de las familias que aún esperan justicia.

