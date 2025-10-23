Detienen a un hombre en Tomelloso (Ciudad Real) por intentar estrangular a su pareja y zarandear a su bebé

Los detales La mujer acudió a la Jefatura de la Policía Local, "en pijama, llorando y visiblemente nerviosa", para denunciar que su pareja le había agredido y amenazaba con matarlos a ella y a su bebé.

La Policía Local de Tomelloso (Ciudad Real) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia machista y maltrato en el ámbito familiar, tras intentar estrangular a su pareja con un cable de teléfono y zarandear a su bebé, de meses.

El suceso ocurrió el sábado 11 de octubre a las 22:00 horas, cuando la mujer acudió a la Jefatura de la Policía Local y explicó que su pareja la había agredido y amenazaba con matarlos a ella y al bebé, según ha informado la Policía Local en una nota de prensa en la que ha precisado que la mujer llegó "en pijama, llorando y visiblemente nerviosa".

Las patrullas de Policía Local se desplazaron rápidamente al domicilio y encontraron al bebé en aparente buen estado.

El hombre fue detenido por un delito de violencia de género y maltrato en el ámbito familiar y la madre y su hijo fueron trasladados al Servicio de Urgencias del centro de salud de la localidad.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional, Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.