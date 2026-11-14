El Sindicato Ferroviario se concentra en Madrid en demanda de una "máxima seguridad"

Los detalles La principal petición de la manifestación es que las instituciones prioricen por encima de todo la seguridad a través de un cambio radical de las políticas actuales.

Un centenar de personas se han concentrado en Madrid, convocados por el Sindicato Ferroviario, para exigir mayor seguridad en las vías y servicios ferroviarios tras dos accidentes de alta velocidad que causaron 115 muertes este año. La manifestación pide que las instituciones prioricen la seguridad mediante un cambio radical en las políticas actuales. Proponen crear una mesa sectorial que incluya a todos los agentes, incluidas asociaciones de víctimas, eliminar el sistema de frenado ASFA e implementar investigaciones independientes. Rafael Escudero, portavoz del sindicato, señala problemas de mantenimiento y abandono de infraestructuras, mientras Mario Samper critica la falta de renovación en la red ferroviaria.

Algo más de un centenar de personas se han concentrado este sábado en Madrid convocados por el Sindicato Ferroviario (SF) en demanda de un aumento de la seguridad en las vías y en los servicios ferroviarios, después de los dos accidentes de este año en la alta velocidad, que han costado la vida a 115 personas.

La principal petición de la manifestación es que las instituciones prioricen por encima de todo la seguridad a través de un cambio radical de las políticas actuales que se ha realizado a las puertas del Ministerio de Transportes.

Entre sus propuestas está la creación de una mesa sectorial que reúna a todos los agentes involucrados, incluidas las asociaciones de víctimas, y también piden la eliminación del sistema de frenado ASFA e investigaciones independientes.

"La raíz del problema es que tenemos un grave problema con el mantenimiento y que tenemos unas infraestructuras que durante mucho tiempo han estado abandonadas", ha explicado el portavoz del sindicato, Rafael Escudero.

"No podemos estar 30-40-50 años con la misma red ferroviaria simplemente cortando cintas de inauguración pero luego no manteniendo los sistemas", señala Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.