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Un centenar de personas

El Sindicato Ferroviario se concentra en Madrid en demanda de una "máxima seguridad"

Los detalles La principal petición de la manifestación es que las instituciones prioricen por encima de todo la seguridad a través de un cambio radical de las políticas actuales.

Manifestantes asisten a la manifestación protesta convocada por el Sindicato Ferroviario
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Algo más de un centenar de personas se han concentrado este sábado en Madrid convocados por el Sindicato Ferroviario (SF) en demanda de un aumento de la seguridad en las vías y en los servicios ferroviarios, después de los dos accidentes de este año en la alta velocidad, que han costado la vida a 115 personas.

La principal petición de la manifestación es que las instituciones prioricen por encima de todo la seguridad a través de un cambio radical de las políticas actuales que se ha realizado a las puertas del Ministerio de Transportes.

Entre sus propuestas está la creación de una mesa sectorial que reúna a todos los agentes involucrados, incluidas las asociaciones de víctimas, y también piden la eliminación del sistema de frenado ASFA e investigaciones independientes.

"La raíz del problema es que tenemos un grave problema con el mantenimiento y que tenemos unas infraestructuras que durante mucho tiempo han estado abandonadas", ha explicado el portavoz del sindicato, Rafael Escudero.

"No podemos estar 30-40-50 años con la misma red ferroviaria simplemente cortando cintas de inauguración pero luego no manteniendo los sistemas", señala Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz.

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