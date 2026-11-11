Los bulos y la desinformación del accidente de Urda: los SMS a los familiares de las víctimas y la supuesta conspiración de los demócratas de EEUU

Los detalles A las pocas horas de producirse el choque entre un tren AVE y un Iryo conocimos que varios familiares recibieron mensajes SMS en los que estafadores se hacían pasar por la Guardia Civil para comunicarles que habían identificado a su ser querido entre los fallecidos.

Las tragedias como la vivida en Urda (Toledo) con el accidente ferroviario son un caldo de cultivo para los bulos, la desinformación e incluso las conspiraciones. En los últimos días hemos podido ver vídeos de rescates que no tienen nada que ver con este accidente, como el de un rescate tras un accidente de tráfico ocurrido en Granada en agosto de este mismo año.

Ni siquiera las víctimas se libran de estos bulos. A las pocas horas de producirse el choque entre un tren AVE y un Iryo conocimos que varios familiares recibieron mensajes SMS en los que los estafadores se hacían pasar por la Guardia Civil para comunicarles que habían identificado a su ser querido.

La propia Guardia Civil salió al paso de esta estafa y reiteró que este tipo de comunicaciones solo se realizan de forma personal y presencial.

En cuanto a las conspiraciones, vemos cómo redes prorrusas vinculan este accidente al partido demócrata estadounidense, acusándoles de orquestar esta tragedia.

Lo han hecho publicando portadas falsas de medios de comunicación en las que se habla de que "12 conocidos influencers del partido demócrata republicano publicaron mensajes de condolencia una hora antes del accidente de tren en España", una conspiración que desde 'Newtral' han desmentido.

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