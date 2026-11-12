La oleada de falsas amenazas de bomba dispara la alarma en España con mochilas y maletas sospechosas en varias ciudades

El contexto Durante las últimas semanas, colegios, aviones y trenes de diferentes puntos de Europa han recibido falsas amenazas de bomba, una situación que también ha terminado afectando a España.

En las últimas semanas, Europa ha experimentado un incremento en las falsas amenazas de bomba, afectando a escuelas, trenes y aviones, principalmente mediante correos electrónicos masivos. Esta situación ha generado psicosis en varios países, incluida España, donde se han registrado múltiples incidentes con objetos sospechosos. En Sevilla, la policía activó el protocolo antiexplosivos por una mochila abandonada, que resultó ser una falsa alarma. Incidentes similares ocurrieron en Guadarrama, Granada, y Madrid, donde los TEDAX intervinieron para asegurar mochilas y maletas sospechosas. La psicosis también llegó a Málaga y San Pedro de Alcántara, con situaciones que finalmente fueron desmentidas.

Las falsas amenazas de bomba se han repetido en diferentes puntos de Europa durante estas semanas. Escuelas, trenes o aviones se han paralizado por esas amenazas que llegan vía email y de forma masiva.

El aumento de este tipo de situaciones ha provocado que aumente la psicosis, instalándose también en España, donde ha habido varias detonaciones de objetos sospechosos.

La última detonación ha ocurrido esta misma mañana en Sevilla. La Policía ha recibido varias llamadas alertando de una mochila abandonada en la calle y han activado el protocolo antiexplosivos, hasta que han comprobado que era una falsa alarma.

Durante la noche de ayer, una mochila abandonada junto a una gasolinera en Guadarrama hizo saltar todas las alarmas.

Una situación parecida a la que se vivió en Granada, donde acudieron los TEDAX para retirar una mochila sospechosa. Poco antes, en Madrid, llegaba otro aviso: una maleta sospechosa en Plaza de España. La detonaron y una vez más, no había explosivo alguno.

También en la capital, el pasado día 11, la Policía tuvo que desplegar un impresionante dispostivo de seguridad por un maletín sospechoso. Además, se produjeron dos falsas amenzas de bomba en las imediancioens de la dirección general de la Guardia Civil.

Una psicosis que también ha llegado a Málaga, con una maleta sospechosa hace dos días, y hoy mismo en San Pedro de Alcántara, que ha resultado ser también una falsa alarma.

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