Accidente de tráfico de Cayetano Rivera: la justicia investiga los daños materiales provocados por el torero

Los detalles Aunque no hubo heridos, el accidente de Cayetano Rivera causó daños en una rotonda y varios árboles cerca de su casa en Alcalá de Guadaíra. El torero se fue a su vivienda y se presentó voluntariamente ante la Policía para declarar.

El torero Cayetano Rivera se encuentra ahora en un proceso judicial después de sufrir un accidente de tráfico el pasado domingo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que provocó daños en una rotonda y en varios árboles del lugar.

Estado de la furgoneta y la palmera tras el accidente

Según ha explicado a EFE su abogado, Joaquín Moeckel, Rivera podría enfrentarse a unas diligencias previas. Al no haberse producido daños personales en el accidente, no se espera que el caso llegue rápidamente a juicio, aunque sí tendrá que responder por los daños ocasionados en bienes públicos.

El accidente tuvo lugar a la salida de la urbanización donde vive el torero. Respecto a la posibilidad de que condujera bajo los efectos del alcohol, Moeckel ha afirmado que "no se le realizó la prueba", sin aclarar si fue porque la Policía Local no la llevó a cabo o porque Rivera se negó a hacérsela. "No lo recuerda por el estado de aturdimiento que tenía", explicó el abogado, quien añadió que, de haberle ofrecido la prueba, "no estaba en condiciones de recordarlo".

En cuanto a su actuación tras el accidente, el letrado aseguró que Rivera no abandonó la zona de manera irresponsable. "Se fue a su casa, a solo 52 metros de la rotonda, un lugar donde era fácil localizarle. Además, les dijo a unos vecinos que, cuando llegase la Policía, estaría en su casa y allí podrían encontrarle", precisó Moeckel.

Este lunes, Cayetano Rivera se presentó ante la Policía Local de Alcalá de Guadaíra para declarar, "solo para ampliar datos del atestado", según confirmó su abogado.

Por ahora, el caso sigue abierto y será la justicia la que determine la responsabilidad del torero en los daños ocasionados, mientras se descartan otros posibles delitos al no haberse producido lesiones personales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.