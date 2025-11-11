Ahora

El caso sigue abierto

Accidente de tráfico de Cayetano Rivera: la justicia investiga los daños materiales provocados por el torero

Los detalles Aunque no hubo heridos, el accidente de Cayetano Rivera causó daños en una rotonda y varios árboles cerca de su casa en Alcalá de Guadaíra. El torero se fue a su vivienda y se presentó voluntariamente ante la Policía para declarar.

Cayetano Rivera en una imagen de archivo Cayetano Rivera en una imagen de archivo Europa Press

El torero Cayetano Rivera se encuentra ahora en un proceso judicial después de sufrir un accidente de tráfico el pasado domingo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que provocó daños en una rotonda y en varios árboles del lugar.

Estado de la furgoneta y la palmera tras el accidenteEstado de la furgoneta y la palmera tras el accidenteBomberos Alcalá de Guadaíra

Según ha explicado a EFE su abogado, Joaquín Moeckel, Rivera podría enfrentarse a unas diligencias previas. Al no haberse producido daños personales en el accidente, no se espera que el caso llegue rápidamente a juicio, aunque sí tendrá que responder por los daños ocasionados en bienes públicos.

El accidente tuvo lugar a la salida de la urbanización donde vive el torero. Respecto a la posibilidad de que condujera bajo los efectos del alcohol, Moeckel ha afirmado que "no se le realizó la prueba", sin aclarar si fue porque la Policía Local no la llevó a cabo o porque Rivera se negó a hacérsela. "No lo recuerda por el estado de aturdimiento que tenía", explicó el abogado, quien añadió que, de haberle ofrecido la prueba, "no estaba en condiciones de recordarlo".

En cuanto a su actuación tras el accidente, el letrado aseguró que Rivera no abandonó la zona de manera irresponsable. "Se fue a su casa, a solo 52 metros de la rotonda, un lugar donde era fácil localizarle. Además, les dijo a unos vecinos que, cuando llegase la Policía, estaría en su casa y allí podrían encontrarle", precisó Moeckel.

Este lunes, Cayetano Rivera se presentó ante la Policía Local de Alcalá de Guadaíra para declarar, "solo para ampliar datos del atestado", según confirmó su abogado.

Por ahora, el caso sigue abierto y será la justicia la que determine la responsabilidad del torero en los daños ocasionados, mientras se descartan otros posibles delitos al no haberse producido lesiones personales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Pérez Llorca, el candidato de transición elegido por Feijóo para relevar a Mazón como president
  2. Juicio al fiscal general, en directo | El periodista Campos vio la confesión del novio de Ayuso horas antes que García Ortiz
  3. El PP vota contra el objetivo de reducción de emisiones en Europa mientras negocia con Vox en España
  4. Cuatro meses de inacción: la iglesia mantuvo en su cargo (y en contacto con menores) al obispo de Cádiz pese a la denuncia por pederastia
  5. Polémica en Jaén: un alcalde de Vox reparte un calendario con Franco y la bandera preconstitucional del águila
  6. La borrasca Claudia pone a cuatro comunidades en alerta por viento, lluvias intensas y olas de hasta seis metros