Detenido un hombre en Málaga por matar al novio de su expareja y abandonar el cuerpo en un camino rural

Los detalles El detenido, vecino de Gaucín, llevó al novio de su expareja hasta una zona aislada con la excusa de acercarlo a la estación. Allí lo mató a golpes y abandonó el cuerpo en una cuneta. Después intentó borrar las pruebas, pero acabó confesando el crimen.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Gaucín, Málaga, por asesinar al novio de su expareja y abandonar el cuerpo en la Serranía de Ronda. La víctima, de 42 años y originaria de Puente Genil, fue enconrada con signos de violencia en Alpandeire. El detenido engañó a la víctima llevándola a una zona aislada, donde la atacó con un objeto. Tras el crimen, intentó borrar pruebas deshaciéndose de la ropa y el arma. Un pastor encontró el cuerpo, lo que facilitó la investigación. El detenido confesó y fue encarcelado.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Gaucín (Málaga) por asesinar al novio de su expareja y deshacerse del cuerpo en una zona aislada de la Serranía de Ronda. La víctima, un hombre de 42 años natural de Puente Genil (Córdoba), fue encontrada semidesnuda y con signos de violencia el pasado martes en una cuneta del municipio de Alpandeire.

Según la investigación, el detenido llevó a la víctima hasta ese punto engañada. Le hizo creer que lo acompañaría hasta la estación de tren del pueblo, pero en realidad lo condujo a una zona de monte donde lo atacó con un objeto contundente. Le golpeó varias veces en la cabeza y la espalda hasta matarlo.

Después metió el cuerpo en el maletero del coche —que había cubierto con plásticos— y lo trasladó a un paraje apartado. Allí lo abandonó y trató de borrar cualquier pista que lo relacionara con el crimen: tiró la ropa y los plásticos en un contenedor y escondió el arma en un almacén.

El cuerpo fue hallado por un pastor que pasaba por la zona. Contó a los agentes que esa misma mañana había recorrido el camino sin ver nada extraño, pero que al regresar, horas después, encontró el cadáver en la cuneta. Esa pista permitió acotar el momento en que se produjo el asesinato.

La víctima se había mudado hacía poco a Gaucín para vivir con su nueva pareja. Los tres —el detenido, su exmujer y el fallecido— llegaron a convivir durante unos días en la misma casa. Según la Guardia Civil, el detenido se ofreció a llevar al novio de su expareja a la estación de tren, pero lo que planeaba en realidad era matarlo.

Tras encontrar el cuerpo, los agentes centraron la investigación en el entorno de la víctima y pronto descubrieron que el coche del exmarido coincidía con el que se había visto en la zona del hallazgo. Lo detuvieron el jueves y, durante los registros en su casa y su vehículo, encontraron restos biológicos y el arma homicida.

El hombre acabó confesando los hechos durante el interrogatorio y participó en una reconstrucción del crimen. El juez ha ordenado su ingreso en prisión provisional.

La investigación la ha llevado a cabo el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ronda.

'016', teléfono contra la violencia machista

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono '016', las consultas online a través del email '016-online@igualdad.gob.es', el canal del WhatsApp en el número '600 000 016' y el chat online, accesible desde la página web 'violenciagenero.igualdad.gob.es', que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el '016' se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

