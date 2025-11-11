El único superviviente del triple crimen de Chiloeches llegó a ver a su hermana muerta antes de huir

Los detalles El hijo del matrimonio y hermano de la joven asesinados, único superviviente del ataque, ha relatado en el juicio cómo se salvó del triple crimen tras escuchar los gritos de sus familiares.

Yeray escuchó los gritos de su familiares cuando eran asesinados a puñaladas, incluso llegó a ver a su hermana muerta antes de huir. Este martes este joven ha contado en el juicio del crimen de Chiloeches todo el horror que vivió hasta que pudo ponerse a salvo y dar la voz de alarma.

Es el único superviviente del crimen, el hijo que huyó a la desesperada. Este martes ha sido su turno en el juicio y más tarde el de los presuntos cómplices, Christian y David, que son primos. Ambos declararán los últimos, tras escuchar, entre otros a Yeray, el superviviente que así ha hablado de ellos, como simples "conocidos". No se le ve en imagen, pero su relato ha sido aterrador.

"Escucho los gritos y me pongo alerta. Primero de mi padre y luego de mi hermana", ha contado Yeray. "A su madre no la escucha", le insta la fiscal, a lo que Yeray responde "no".

Entonces, cuenta, entró en pánico, huyó de la casa y al volver se encontró su habitación "en llamas". Por ello, Yeray cree que de no huir, estaría muerto. El fuego también lo vio el vigilante de la urbanización de Chiloeches, y no fue lo único. "Vi un coche sospechoso sobre las cinco de la mañana. Di una vuelta y había gente dentro", asegura José Antonio González, vigilante de la urbanización Chiloeches.

En un principio se pensó que ella iba dentro. Windy, era y es novia de Fernando, quien quedó libre y apenas recuerda nada. "Creo que consumió, pero no lo vi cocaína", señala Windy. Es la línea de defensa de su novio, que iba drogado. Ahora sabemos que tanteó a otros conductores.

"A mí me dijeron de ir a llevarlos. Y ya está", cuenta el testigo Alejandro, quien este martes podría haber ocupado el sitio de David como cómplice. "Un día me llamó por la noche, que si estaba libre para una historia y le dije 'no'", asegura.

Pero sí sabía que planeaban robar a los Villar Fernández. "Estaba esperando que su novia le dijese porque supuestamente estaba involucrada", indica Alejandro. Revelaciones por las que le han avisado podría ser acusado de falso testimonio.

