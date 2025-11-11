Las primeras palabras de Fran Rivera al accidente de tráfico de Cayetano Rivera: "Ha sido un susto"

Después de que su hermano Cayetano Rivera haya tenido un accidente de tráfico tras chocar contra una palmera, Francisco Rivera explica que ha sido "un susto", pero que "gracias a dios no ha pasado nada grave".

El torero Cayetano Rivera Ordóñez ha sufrido un accidente a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra, donde se estrelló contra una palmera. Además, según ha informado ABC, Rivera se negó a que le hicieran la prueba de alcoholemia. Pero según publica El Diario de Sevilla, Rivera acabó haciendo el test y dio positivo en alcohol.

Tatiana Arús enseña en este las primeras palabras de Francisco Rivera, hermano mayor de Cayetano. "Ha sido un susto", asegura el torero, que afirma que "gracias a dios no ha pasado nada grave". "Lo importante es que no ha pasado nada y que no ha habido daños a nadie", insiste Fran Rivera. Por su lado, Blanca Romero, exmujer de Cayetano, descubre por los reporteros la noticia. "Pero, ¿está bien?", pregunta asustada la modelo, que destaca que no sabe nada del tema.

Por otro lado, en el plató explican más detalles de lo sucedido. Rocío Cano explica que el abogado de Cayetano dice que el torero no recuerda haberse sometido a ninguna prueba de alcoholemia y que podría ser denunciado por un delito de desobediencia: "Él dice que estaba aturdido y que no recuerda nada". "Parece que le hicieron unas fotografías y él estaba sentado en la rotonda al lado del vehículo", explica Angie Cárdenas, que destaca que, al parecer, "se habría ido a su casa, donde fue la Policía". Por último, Tatiana Arús destaca que se apunta "a un exceso de velocidad".

