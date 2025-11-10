El abogado de Cayetano Rivera indica que este no se negó a hacerse la prueba de alcoholemia: "Sería un delito de desobediencia"

El programa conecta con Joaquín Moeckel, abogado del torero, después de que este estrellara su vehículo contra una palmera la noche del pasado domingo en Alcalá de Guadaíra, Sevilla.

Cayetano Rivera sufría un accidente el pasado domingo. El torero estrellaba su furgoneta contra una palmera a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Más Vale Tarde conecta con Joaquín Moeckel, abogado de Rivera, para aclarar varias cuestiones sobre este suceso.

El abogado aclara que Cayetano expone que su defendido no abandono el lugar del accidente ni se dio a la fuga. "Lo ayudaron a salir del vehículo y, cuando se quedó medio aturdido, dejó a una persona al frente del vehículo porque su casa está a 25 metros", explica, "eso no es irse del lugar del accidente".

Moeckel indica que Rivera tuvo "un despiste cuando va a coger el mando del coche para abrir la barrera de su urbanización". "Lo que hay que tomar nota es que, mientras se conduce, ni se mira el móvil ni se busca el mando, es una negligencia", añade.

"Pero, de eso, a decir que se dio a la fuga o que dio positivo...", indica, "¿cómo va a dar positivo una persona a la que no han hecho la prueba?". El abogado, ante la pregunta de Iñaki López sobre por qué se negó a hacerse la prueba de alcoholemia, este defiende que no se negó a hacerse esa prueba, desmintiendo, así, la información que habría dado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. "Si nos hubiéramos negado, sería un delito de desobediencia", indica.

El abogado aprovecha, además, para mandar un mensaje a Cayetano: "Cuando se conduce, no se mira el móvil ni se busca el mando para abrir la verja de la urbanización". "Incluso, en líneas generales, si uno tiene un accidente tampoco irse del lugar del accidente", apostilla Cristina Pardo.

