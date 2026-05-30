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Tras varias protestas

El 80% de los profesores valencianos decide mantener la huelga indefinida

El contexto En una encuesta, el 26% de docentes opta continuar la huelga en el formato actual; el 54% decide mantener el paro con movilizaciones puntuales; y el 20% aboga por desconvocar la huelga indefinida, "pero continuar con otro tipo de movilizaciones".

Manifestación de profesores en Valencia. Manifestación de profesores en Valencia. Agencia EFE

Los profesores valencianos continuarán con la huelga indefinida. El 80% de los docentes que han contestado hasta las 14.00 horas a una encuesta lanzada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT para saber si el profesorado avala la propuesta de mejoras presentada por la Conselleria de Educación apuesta por seguir, aunque la mayoría se decanta por rebajar la movilización.

Según los datos facilitados por estas organizaciones sindicales, el 26% de profesores opta continuar la huelga en el formato actual; el 54% decide mantener el paro con movilizaciones puntuales; y el 20% aboga por desconvocar la huelga indefinida, "pero continuar con otro tipo de movilizaciones". En la encuesta han participado 30.014 personas, según los sindicatos.

Los docentes han votado mediante un formulario a la última propuesta remitida este viernes por la tarde por la Conselleria que dirige Carmen Ortí, un documento dividido en ocho bloques temáticos por cada una de sus reivindicaciones.

De todos los acuerdos propuestos, los profesores han aceptado que STEPV, CCOO y UGTfirmen el acuerdo relacionado con la burocracia y han rechazado avalar el resto de propuestas presentadas por la Conselleria, incluida la de los salarios.

Este domingo se celebra la nueva mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee la huelga indefinida que se desarrolla desde el pasado 11 de mayo en la enseñanza pública valenciana.

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