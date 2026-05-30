El 80% de los profesores valencianos decide mantener la huelga indefinida

El contexto En una encuesta, el 26% de docentes opta continuar la huelga en el formato actual; el 54% decide mantener el paro con movilizaciones puntuales; y el 20% aboga por desconvocar la huelga indefinida, "pero continuar con otro tipo de movilizaciones".

Los profesores valencianos continuarán con la huelga indefinida, aunque la mayoría prefiere reducir la movilización. Según una encuesta de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, el 80% del profesorado apoya seguir con la huelga, con un 26% que desea mantener el formato actual, un 54% que opta por movilizaciones puntuales, y un 20% que prefiere desconvocar la huelga pero continuar con otras acciones. De los 30.014 participantes, solo se ha aceptado firmar el acuerdo sobre burocracia, rechazando otras propuestas, incluida la salarial. Este domingo se celebra una nueva mesa de negociación entre la Conselleria y los sindicatos para intentar desbloquear el conflicto.

Los profesores valencianos continuarán con la huelga indefinida. El 80% de los docentes que han contestado hasta las 14.00 horas a una encuesta lanzada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT para saber si el profesorado avala la propuesta de mejoras presentada por la Conselleria de Educación apuesta por seguir, aunque la mayoría se decanta por rebajar la movilización.

Según los datos facilitados por estas organizaciones sindicales, el 26% de profesores opta continuar la huelga en el formato actual; el 54% decide mantener el paro con movilizaciones puntuales; y el 20% aboga por desconvocar la huelga indefinida, "pero continuar con otro tipo de movilizaciones". En la encuesta han participado 30.014 personas, según los sindicatos.

Los docentes han votado mediante un formulario a la última propuesta remitida este viernes por la tarde por la Conselleria que dirige Carmen Ortí, un documento dividido en ocho bloques temáticos por cada una de sus reivindicaciones.

De todos los acuerdos propuestos, los profesores han aceptado que STEPV, CCOO y UGTfirmen el acuerdo relacionado con la burocracia y han rechazado avalar el resto de propuestas presentadas por la Conselleria, incluida la de los salarios.

Este domingo se celebra la nueva mesa de negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee la huelga indefinida que se desarrolla desde el pasado 11 de mayo en la enseñanza pública valenciana.

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