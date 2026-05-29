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Susto en Murcia

Un hombre se queda atrapado en la ventana de un edificio en Molina de Segura para escapar de un incendio

Tras varios minutos, el hombre fue rescatado por los bomberos. Tres personas fueron trasladadas al hospital: dos por inhalación de humo y otra por dolor abdominal.

atrapado ventana
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Un incendio en un edificio de viviendas en Molina de Segura (Murcia), ha dejado unas imágenes impactantes: un vecino atrapado en la fachada, sobre la cornisa, para huir del humo. El hombre, que permaneció varios minutos agarrado fuera de la ventana, fue finalmente rescatado por los bomberos.

Las llamas se originaron alrededor de las 10:00 horas del miércoles en la segunda planta por razones que aún se desconocen y el incendio llegó a afectar al tercer piso, donde se encontraba el hombre. No le quedó otro remedio que huir saliendo por la ventana hasta que recibió ayuda.

Según ha informado 'La Verdad', tres ambulancias con sanitarios se desplegaron en el lugar del suceso y trasladaron al hospital Morales Meseguer de Murcia a tres personas. Dos presentaban intoxicación por la inhalación de monóxido de carbono y otra tenía un fuerte dolor abdominal.

El incendio fue extinguido rápidamente y los bomberos ventilaron el edificio.

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