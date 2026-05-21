Los profesores valencianos arrojan en Les Corts billetes con las caras de Llorca y su consellera "por una educación pública y de calidad"

Los detalles Segunda semana de huelga educativa en la Comunitat Valenciana y la protesta de los profesores ha llegado a Les Corts. Un grupo de ellos ha arrojado billetes al hemiciclo al grito de "Consellera dimissió".

Los servicios de Les Corts han desalojado a un grupo de profesoras que seguía la sesión de control de este jueves desde la tribuna de público del hemiciclo del parlamento valenciano, cuando han comenzado a proferir gritos y a lanzar billetes con las caras del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y de la consellera de Educación, Carmen Ortí, tras una intervención de esta última, como gesto de protesta a la postura del Consell ante las reivindicaciones de los docentes en la huelga indefinida que se inició la semana pasada.

Todo ello, mientras los parlamentarios del PSPV y de Compromís coreaban desde sus escaños el grito de 'Consellera, dimisión', un lema que han repetido en varios momentos del pleno de este jueves. De hecho, el vicepresidente primero de Les Corts, Alfredo Castelló, que ha presidido la sesión en ausencia de Llanos Massó, ha llamado al orden a varios diputados de ambas formaciones: "Ya han hecho la 'performance' y las fotos, siéntense, 15 segunditos ya está bien".

Protesta de profesores en Les Corts

En el turno de la pregunta del síndic de Compromís, Joan Baldoví, en una de las réplicas el diputado de esta formación Gerard Fullana ha señalado que la Audiencia de Valencia "acaba de reabrir el caso contra una escuela concertada por abuso sexual muy grave a 11 niños de entre 7 y 11 años" y ha preguntado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca: "¿Sabe cuál es la escuela? Una de las del Opus Dei que solo acepta niños y que su gobierno acaba de regar ilegalmente con 16 millones de euros. ¿Sabe quién era la inspectora de ese centro educativo? Su consellera. ¿Sabe quién ha renovado el concierto en contra de la ley? Su consellera".

Y ha acusado al jefe del Consell de "hacer política" cuando, entre otras cosas, "ordena una plaza VIP para su pareja, cuando recorta 123 millones de euros para construir escuelas, cuando privatiza la FP, cuando maltrata a los educadores o cuando ordena una campaña para fomentar el odio al profesorado". Con todo, ha cuestionado a Llorca "qué ha de hacer más esta consellera para que la tire a la calle". En ese momento, los diputados del PSPV y de Compromís han comenzado a gritar 'Consellera, dimisión', en alusión a Ortí.

En su respuesta, la titular de Educación ha señalado que los delitos a los que ha referido Fullana son "tremendamente espeluznantes" y ha garantizado que, ante "actuaciones de este calibre", el Consell "no más que tiene palabras que condena". "Es una causa que está abierta y, como no puede ser de otra manera, este Consell tiene confianza absoluta en la justicia. Por tanto, respetará y secundará todas las decisiones que dictamine", ha prometido.

"Es cierto que hemos tenido casos de corrupción en diferentes ámbitos del Estado, pero el Poder Judicial tiene toda la confianza que merece por nuestra parte, independientemente de si el investigado es el hermano o la esposa del presidente, lo que corresponde es juzgar a los encausados por las conductas que se investigan y no poner en duda a los que tienen la función de hacerlo bien", ha zanjado la consellera.

Al finalizar su intervención, un grupo de profesoras que presenciaba la sesión desde la tribuna de público ha comenzado a lanzar gritos con consignas como "Por una educación pública y de calidad", que han seguido los diputados del PSPV y de Compromís en pie desde sus escaños con otros de "Consellera, dimissió".

Algunas de estas profesoras han llegado a mostrar chalecos en los que habían escrito mensajes como "Docente trabajando en precario" y a lanzar billetes con las caras del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y de la consellera de Educación, Carmen Ortí. En ese momento, el vicepresidente primero de Les Corts, Alfredo Castelló, ha ordenado a los servicios de la cámara su desalojo y ha pedido silencio en el hemiciclo.

En otro momento de la sesión de control, tras la pregunta del síndic del PSPV, José Muñoz, al jefe del Consell, en una de las réplicas, la consellera Carmen Ortí ha acusado al diputado socialista José Luis Lorenz de "incitar al odio" al compartir en su perfil de Instagram una publicación --que ha exhibido ante el pleno-- que mostraba una guillotina a las puertas de la Conselleria de Educación.

"Le hago una pregunta: ¿Si me encuentro con usted por la calle, puedo ir tranquila?", le ha cuestionado Ortí a Lorenz. La consellera ha defendido que un docente "no puede estar publicando eso" en sus perfiles de las redes sociales porque, a su juicio, incita "claramente a la violencia" contra su persona.

Previamente, el síndic socialista, José Muñoz, había reprochado a Llorca que afirme que "no hay ni un duro" para la educación pública mientras "le da 72 millones de euros al Opus Dei" y mientras, en plena negociación con los sindicatos, "hacía una modificación de crédito para darle seis millones de euros a la concertada".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido