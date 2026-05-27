Jaume Olmos, sobre la huelga educativa en la Comunidad Valenciana: "Nuestros niños se merecen una educación digna y de calidad"

Los docentes valencianos llevan casi tres semanas en huelga para revindicar la necesidad de una mayor inversión en la educación de su comunidad autónoma. Olmos es portavoz de los directores de centros educativos que han dimitido.

Continua la huelga indefinida de los docentes de la educación pública valenciana que va camino de cumplir su tercera semana. Este miércoles los sindicatos se han reunido con la Generalitat Valenciana y, una vez más, esta ha finalizado sin acuerdo. Para conocer de primera mano cómo se están viviendo estas reivindicaciones, El Intermedio conecta con Jaume Olmos, portavoz de los directores de centros educativos que han dimitido.

Olmos afirma que los docentes están "hastiados e indignados". Además, la huelga también les está afectando a nivel económico, pero, a pesar de ello continúan "con la cabeza muy alta". "Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que estamos haciendo", añade

El docente cuenta que la Comunidad Valenciana está sirviendo de ejemplo para otras comunidades. "Es importante que la gente empiece a alzar la voz y recuerde que necesitamos servicios públicos de calidad, que necesitamos inversión y necesitamos que se invierta en nuestros ciudadanos", señala. "Nuestros niños se merecen una educación digna, de calidad, inclusiva y en valenciano", expone, "y eso lo que hacemos, reclamar lo que necesitamos".

Olmos denuncia la falta de financiación y que se hayan normalizado en los centros situaciones que no lo son. "Tenemos compañeros llorando, familias que nos miran a los ojos y nos dicen '¿por qué mi hijo o mi hija no recibe la ayuda que necesita?'", expone, "¿Por qué no envían al profesorado que tanto reclamamos? ¿Por qué tardan seis semanas en cubrir una baja? ¿Por qué se siguen suprimiendo todos los módulos de FP? Tenemos motivos más que de sobra para seguir en las calles", reflexiona.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido