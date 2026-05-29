De 'Hijos de Puta Tatuados' a 'Skinhead Alemanes Legendarios': el festival neonazi que el alcalde de Santa Susanna no ha podido parar

Los detalles En el evento, hay asistentes que en su piel llevan diferentes tatuajes de ideología fascista como la esvástica. El cartel musical, en el que están los dos grupos del titular, lo encabeza 'La Liga Juvenil de Defensa'.

El festival de música neofascista más grande de Europa se celebra en Santa Susanna, Barcelona, atrayendo a neonazis que exhiben tatuajes con simbología fascista y esvásticas. A pesar de que la CUP ha solicitado a la Fiscalía su cancelación, el alcalde de Junts afirma que no puede intervenir ya que se realiza en una finca privada. Este evento, que se celebra por cuarto año, reúne a grupos como 'Hijos de puta tatuados' y 'Skinheads Alemanes Legendarios', promoviendo ideologías de extrema derecha. Los vecinos rechazan su presencia, pero no hay medidas para impedir el festival.

Se presenta como el mayor festival de música neofascistade Europa. Un lugar de reunión para los neonazis, para que exhiban sus tatuajes con simbología y las esvásticas en su piel. Se celebra en Santa Susanna, en Barcelona, donde la CUP ya ha trasladado el caso a la Fiscalía para pedir su cancelación. Sin embargo, el alcalde, de Junts, asegura que no puede hacer nada porque se celebra en una finca privada.

Y ahí están, en un evento en el que se puede ver a 'Hijos de Puta Tatuados' y a 'Skinhead Alemanes Legendarios'. Sí, así es como se llaman algunos grupos de un cartel que encabeza 'La Liga Juvenil de Defensa.

Es el cuarto año en el que eligen esta localidad barcelonesa para exhibir su ideología de extrema derecha. Porque no se tapan ni se esconden. Porque es lo que se ve en cada uno de los tatuajes que tienen en su piel.

Desde la palabra 'skinhead' que habla entre otros de un movimiento asociado al fascismo al símbolo 'Kolovrat', también asociado a la misma corriente. Lo de la esvástica no hace falta ni explicarlo.

En el pueblo lo tienen claro. No les quieren allí. No quieren que estén cerca de donde viven. "No me gusta, este lugar tiene otros valores", dice un vecino de Santa Susanna.

Ante la incapacidad del primer edil de la localidad para parar el festival neonazi, no hay barrera alguna que impida que salga adelante.

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