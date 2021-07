Twitter, ese hervidero de rifirrafes, críticas y descalificaciones continuas entre dirigentes políticos, ha vuelto a ser escenario de una nueva polémica, una vez más protagonizada por Toni Cantó. El exmiembro de UPyD y Ciudadanos y ahora director de la Oficina del Español creada por Ayuso -y cuya función sigue sin quedar del todo clara- ha cargado contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a través de un tuit que, no obstante, se le ha vuelto en su contra.

Todo ha comenzado después de que se hiciera viral en redes sociales una intervención de la propia Díaz en la que proponía abandonar "la carga pesada del concepto 'patria' para trabajar sobre el concepto 'matria'". Un planteamiento que ha querido afear Cantó, señalando en un tuit: "Lideramos todas las tasas de paro de la Unión Europea. Y Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, preocupándose de lo importante. Abandonar el concepto Patria y trabajar en el concepto 'Matría'".

Su ataque a la titular de la cartera de Trabajo no le ha salido, sin embargo, tan bien como esperaba, pues no han tardado en sucederse cientos de mensajes en el que criticaban o ridiculizaban que no hubiera escrito bien el término: ha puesto 'matría', con tilde', en vez de 'matria'. "El del chiringuito del español, ni un día sin su falta de ortografía". ha señalado Rubén Sánchez, miembro de FACUA. Pero el de Sánchez no ha sido el único tuit señalando el garrafal fallo de Cantó.

"Como director de la Oficina del Español, no te puedes permitir esos errores ortográficos", o "al menos, intenta que no se note que te los rascas a dos manos en el chiringuito que te han montado" son algunos de los muchos mensajes que ha recibido el director de la Oficina del Español en respuesta a su crítica fallida a Yolanda Díaz, cuyo planteamiento de 'matria' no solo ha recibido el rechazo por parte de Toni Cantó; también, entre personas como Marcos de Quinto o Sánchez Dragó.

Lo cierto es que 'matria' es un neologismo empleado hace muchos años por escritoras como Virginia Woolf o Isabel Allende para representar la reconstrucción del término patria. No solo por ellas. También Miguel de Unamuno utilizó tal acepción para referirse a términos relacionados con la nacionalidad ('matria vasca') o Jorge Luis Borges a la hora de referirse metafóricamente a la "naturaleza-madre".