Cuando uno piensa en Rod Stewart, inmediatamente le vienen a la cabeza 'Maggie May' o 'All for Love', canciones que convirtieron al que otrora fue vocalista de bandas como The Jeff Beck Group o Faces en toda una referencia del rock británico en los 70 y 80. Ser una estrella complica a menudo llevar una vida personal discreta y sin grandes sobresaltos, pero Stewart lo ha conseguido.

Al menos, es lo que parece después de que el propio músico haya dado a conocer cuál es uno de sus pasatiempos favoritos cuando dispone de tiempo libre. Mejor aún: lleva trabajando en este proyecto y divirtiéndose con él desde hace 26 años, un 'hobby' que, por extraño que parezca, jamás había salio a la luz. Hasta ahora, y lo cierto es que ha fascinado a todo aquel que lo ha descubierto.

Stewart ha desvelado su secreto a 'Railway Modeller': construir maquetas de ciudades y de trenes. En concreto, esta revista británica publicará en el mes de diciembre un reportaje sobre el músico donde aparecen imágenes de la maqueta en la que él y otros dos amigos suyos llevan trabajando 26 años: una espectacular obra de 38 metros de largo y ocho de ancho que reconstruye una ciudad con su red ferroviaria.

"Cuando empiezo algo creativo como esto, tengo que dar un 110% de mí. Para mí es adictivo. Empecé, así que solo tuve que terminar", cuenta Stewart a 'Railway Modeller', donde reconoce además que en muchas de sus giras se llevó los utensilios necesarios para seguir trabajando en la maqueta al tiempo que actuaba; una maqueta que guardaba en una habitación extra en los hoteles donde se hospedaba.

Cuando no viaja por el mundo, la maqueta, que está inspirada en las ciudades de Chicago y Nueva York de los años 40, pero también en sus recuerdos de la infancia, ocupa una parte importante del ático que Stewart tiene en su casa de los Ángeles. Así se resume ahora el día a día de un talento musical a nivel internacional: maquetas de trenes y rock and roll.