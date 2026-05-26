Adif asegura que el contrato público con Huawei mencionado en el sumario de Zapatero se tramitó dentro de la legalidad

El contexto La UDEF atribuye la anotación "Huawei 400 contrato" en la agenda de Julio Martínez -socio de Zapatero- al anuncio de una licitación de Adif con la firma Huawei para renovar el equipamiento. Un contrato cuyo valor estimado era de 400.000 euros.

En el sumario del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aparece una anotación sobre un "contrato Huawei 400", vinculado a una licitación de Adif para renovar equipamiento, valorado en 400.000 euros. La UDEF lo relaciona con un contrato que, según el Ministerio de Transportes, es el presupuesto máximo incluyendo prórrogas, tramitado legalmente. Adif aclara que el contrato no es directo con Huawei, sino con un proveedor de piezas, cumpliendo la normativa de contratación pública. El contrato se centra en el mantenimiento de la red de datos existente, sin incorporar nuevos sistemas, y su valor representa el máximo estimado, no el gasto comprometido.

Otro aspecto llamativo que se ha conocido en el sumario del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es la anotación "Huawei 400 contrato" en la agenda de su socio Julio Martínez. La UDEF atribuye estas notas al anuncio de una licitación de Adif con la firma Huawei para renovar el equipamiento. Un contrato cuyo valor estimado era, precisamente, de 400.000 euros.

Desde el Ministerio de Transportes responden que esta cifra publicada es el presupuesto máximo, incluyendo posibles prórrogas, y que el contrato con Huawei se tramitó dentro de la legalidad.

Fuentes de Adif han indicado a laSexta que el contrato al que se hace referencia "no es un contrato directo con Huawei sino con un proveedor que suministra piezas". Defienden así que el contrato "se ha tramitado conforme a la normativa vigente de contratación pública, mediante procedimiento abierto y con plena concurrencia competitiva".

Insisten, además, en que "se trata de un procedimiento reglado, automático y sin margen de discrecionalidad, en el que ningún elemento ajeno a la oferta económica puede influir en la adjudicación" ya que "la adjudicación se ha realizado aplicando un único criterio objetivo (el precio más bajo)".

De esta manera, desde Adif señalan que es "muy importante precisar que este contrato no supone la incorporación de nuevos sistemas ni la selección estratégica de un proveedor tecnológico, sino que responde a necesidades ordinarias de mantenimiento de la red de datos existente".

Su objeto, dicen, "es el suministro de repuestos y equipamiento para infraestructuras ya instaladas, imprescindibles para garantizar la continuidad del servicio ferroviario". "Las referencias técnicas a determinados fabricantes obedecen exclusivamente a criterios de compatibilidad y operatividad de los sistemas ya en funcionamiento desde hace años", añaden.

Así, insisten que el valor del contrato que aparece publicado en algunos medios de comunicación (400.000 euros) "ha sido tomando como referencia su valor estimado máximo (incluyendo posibles prórrogas), y no el presupuesto base de licitación ni el gasto efectivamente comprometido". "El contrato se configura además en régimen de pedido abierto, lo que implica que no existe obligación de ejecutar ni consumir la totalidad del presupuesto", hacen hincapié en Adif.