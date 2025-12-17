Sánchez tacha de "error histórico" la decisión de Bruselas de alargar la vida de los coches de combustión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto 'Avanzando en el pacto de Estado frente a la emergencia climática'

El contexto La Comisión Europea ha propuesto retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir, en su lugar, una producción "limitada" de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como un "error histórico" la decisión de la Comisión Europea de levantar la prohibición de vender coches nuevos con motor de combustión para 2035. Durante un acto en Madrid, Sánchez subrayó que la competitividad debe garantizarse con sostenibilidad, no debilitando los compromisos climáticos. Propuso un "pacto de Estado" para enfrentar la emergencia climática, incluyendo medidas para prevenir incendios, crear refugios climáticos urbanos, mejorar infraestructuras hídricas y proteger a los trabajadores en emergencias climáticas. La Comisión Europea presentó su plan tras presiones del sector automovilístico, con propuestas que aún deben negociarse en el Consejo y Parlamento Europeo.

La decisión de la Comisión Europea de levantar la prohibición de la venta de coches nuevos con motor de combustión para 2035 es un "error histórico", según ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles durante el acto 'Avanzando en el pacto de Estado frente a la emergencia climática'.

"Lo que se aprobó este martes es un error histórico para Europa, porque la competitividad se garantiza con la sostenibilidad, no con el debilitamiento de nuestros compromisos climáticos", ha asegurado Sánchez en un evento en Madrid para promover una propuesta de "pacto de Estado" con todos los partidos políticos en respuesta a la emergencia climática. "El clima es el tablero donde se juegan todas las demás partidas", ha explicado.

Este pacto incluiría medidas para la prevención de incendios forestales, zonas de refugio climático en las grandes ciudades durante las olas de calor, nueva infraestructura hídrica para mitigar las inundaciones y nuevas leyes laborales para proteger a los trabajadores durante emergencias climáticas.

El martes, la Comisión presentó su plan para revertir la prohibición tras la presión del sector automovilístico regional, lo que supone el mayor retroceso del bloque en sus políticas verdes en los últimos años. Los fabricantes de automóviles europeos han advertido de la escasa demanda de vehículos eléctricos, instando a una mayor flexibilidad en los objetivos de emisiones y a una reducción de las multas por incumplirlos.

¿Qué ha decidido Bruselas?

Se trata de una propuesta que atiende a la relajación de las normas pedida por parte de la industria y por Alemania, pero desoye la llamada de España y Francia de mantener los objetivos pactados.

La oferta de Bruselas es un primer paso que debe ser aún negociado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para ser adoptada en su forma definitiva y, según recalcan fuentes comunitarias, en todo caso ese margen deberá ser "compensado completamente" por los propios fabricantes con "créditos" obtenidos a partir del uso del llamado "acero verde" producido en la UE o de biocombustibles.

Además, el Ejecutivo comunitario plantea una modificación específica de las normas sobre emisiones de CO2 para vehículos pesados con una flexibilidad que facilite el cumplimiento de los objetivos para 2030. En cuanto a los vehículos corporativos, se establecen objetivos obligatorios a nivel de los Estados miembro para impulsar la selección de vehículos de cero emisiones y de bajas emisiones por parte de las grandes empresas.

