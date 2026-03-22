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Reflexión en laSexta Xplica

Gonzalo Bernardos tacha de "postureo" el decreto del Gobierno sobre vivienda: "No buscan resolver el problema"

El profesor ha advertido de que "muchas personas que finalizarán su contrato en 2027 tendrán que buscar otra vivienda donde vivir, porque", ha dicho, "hay tanto propietario harto de las imposiciones del Gobierno contra ellos que van a vender esa vivienda".

Gonzalo Bernardos

Gonzalo Bernardos ha afirmado en laSexta Xplica que el decreto del Gobierno en materia de vivienda es "básicamente un postureo". "Sumar y los Comunes en Cataluña o Más Madrid están siempre con la vivienda, intentando ganar votos, pero no resolver el problema. Porque si buscaran resolver el problema, cambiarían de política", ha expresado.

En este sentido, el profesor de Economía ha señalado que "si en 2018 al 2,2% de la población le preocupaba mucho la vivienda, ahora le preocupa a más del 40%", tras lo que ha defendido que "la solución la tienen los inversores privados, porque", ha dicho, "el sector público que ha dicho que haría tantas viviendas no está haciendo prácticamente nada". "Muchas declaraciones, pero muy pocos hechos", ha criticado.

Así, Bernardos ha advertido de que "muchas de estas personas que finalizarán su contrato en 2027 tendrán que buscar otra vivienda donde vivir, porque hay tanto propietario harto de las imposiciones del Gobierno contra ellos que van a vender esa vivienda". "A mí me parece muy bien que los alquileres suban poco, siempre y cuando el Gobierno compense a los propietarios, porque los propietarios pagan impuestos y lo hacen para que la protección social la haga los sucesivos gobiernos", ha defendido.

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