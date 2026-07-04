Mónica Oltra será la nueva candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia

¿Qué ha dicho?Su primer discurso como candidata lo ha dedicado sobre todo a hablar de vivienda digna y de la necesidad de un gobierno progresista para frenar el avance de la extrema derecha.

Mónica Oltra regresa a la política tras cuatro años de ausencia, presentándose como candidata de Compromís para la alcaldía de Valencia en las elecciones municipales de mayo de 2027. En su discurso inaugural, Oltra abogó por un espacio común basado en Compromís para crear una candidatura que represente "el pueblo que salva al pueblo". Destacó la importancia de la vivienda digna y asequible, vinculada a los derechos sociales, y el urbanismo como herramienta clave para una economía productiva. La asamblea, celebrada en el Jardín Botànico de València, contó con la presencia de partidos de izquierda y diversas entidades, quienes respaldaron su propuesta de construir una alternativa progresista para la ciudad. Oltra reflexionó sobre el avance de la derecha y la oligarquía, y recibió el apoyo de formaciones como Esquerra Unida, Podem y Sumar.

Tras cuatro años apartada de la primera línea, Mónica Oltra vuelve a la vida política postulándose como la nueva candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia para las próximas elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027.

En su primer discurso como candidata, Oltra ha propuesto un espacio común neutro sobre la base de Compromís que construya "una candidatura de 'el pueblo que salva al pueblo'".

También ha dedicado una parte de su discurso ante la asamblea a la vivienda digna y asequible, ligada a "poder trabajar y vivir y a los derechos sociales" y ha planteado el urbanismo como "la herramienta emancipatoria más importante", que debe favorecer la economía productiva y no especulativa.

Partidos de izquierda y diferentes entidades vecinales y ciudadanas han sido invitados a esta asamblea extraordinaria de Compromís, celebrada en el Jardín Botànico de València, en la que Oltra ha insistido en que el objetivo es el de construir una alternativa amplia para recuperar un gobierno progresista para la ciudad. También ha expuesto las líneas de la propuesta política que presentará.

Al inicio de su intervención, antes de ser ratificada por la asamblea, la exvicepresidenta del Consell ha hablado de que estos cuatro años de ausencia no han sido fáciles pero le han permitido "observar y reflexionar" el avance de "los marcos de derecha y extrema derecha" que "imponen" su visión del mundo y cómo "la oligarquía ha declarado la guerra a la vida de los de siempre" que son el 99 % de la población.

Las formaciones políticas Esquerra Unida, Podem, Sumar y Esquerra Republicana del País València han animado a Oltra a un futuro compartido y han calificado de "valiente" su decisión durante su participación en la asamblea, en la que también han estado presentes CCOO PV e Intersindical -UGT-PV ha excusado su presencia-, y la Federación de Asociaciones de Vecinos, así como las entidades Per l'horta, la Comissi Ciutat-Port y la Coordinadora de ONG.

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