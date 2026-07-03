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'Ley de nietos'

Nuevo giro a la ultraderecha del PP: Feijóo habla de "ingeniería social" para referirse a la 'ley de nietos' con datos falsos

Los detalles "Yo estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes", ha dicho Feijóo al abordar la regularización de migrantes y la nacionalización mediante la conocida como 'ley de nietos'.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este viernes desde Castellón.
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Nuevo giro a la ultraderecha del PP. Si el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, hablaba esta semana de "ingeniería electoral" para referirse a la 'ley de nietos', este viernes ha hablado directamente de "ingeniería social" para provocar un gran cambio en España. Un discurso muy parecido a la teoría del Gran Reemplazo de la ultraderecha en el que ha vuelto a utilizar datos falsos.

"Yo estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes", ha dicho Feijóo al abordar la regularización de migrantes y la nacionalización mediante la conocida como 'ley de nietos'. "El Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son ocho millones de personas mas. No podemos gestionarlo", ha agregado en la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP en Castellón.

Feijóo ha afirmado que la única certeza del Gobierno de Sánchez es "que nunca actúa por el bien de los demás". "Siempre hay una intención detrás, siempre hay un interés, siempre hay una búsqueda del beneficio propio", ha dicho, y ha puntualizado que es "profundamente irresponsable" que se impulsen cambios sociales de esta dimensión "sin planificación ninguna".

El líder del PP ha dicho que el Gobierno español no ha preparado el parque de viviendas necesario para los ocho de millones de personas que se beneficiarán de esos dos procesos, ni tampoco la sanidad o los servicios públicos. "No podemos gestionarlo, no tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados", ha agregado.

Además, ha acusado al Gobierno de negarse a transparentar cómo se están ejecutando estos procesos. "¿Es tanto pedir que se haga con limpieza, con independencia, con garantías y sin arbitrariedad", ha añadido. En su discurso, que ha pronunciado después de la intervención del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, Feijóo ha afirmado que el Gobierno "no sirve para nada" y que no está "legitimado" para seguir gestionando el dinero de los españoles.

"Quiten sus sucias manos de nuestro dinero ya paren ya de robar", ha clamado el presidente del PP y ha agregado que el Gobierno hace tiempo que dejó de gobernar y que ahora solo "intentan sobrevivir".

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