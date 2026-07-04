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Uworld U1

Piel de silicona, cabello real y movimientos humanos: China presenta un robot para combatir la soledad

Los detalles Se ha desarrollado con tecnología que hace al 'Uworld U1' tener la capacidad de bailar, conversar e incluso poder reconocer si una persona está triste, cansada o preocupada.

Piel de silicona, cabello real y movimientos humanos: China presenta un robot para combatir la soledad
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China nos tiene acostumbrados ha desarrollar robots que agilizan procesos o realizan tareas que revolucionan varios aspectos de nuestra vida, pero el último que ha presentado el régimen chino tiene una misión muy diferente: combatir la soledad.

Este robot está hecho con compuesto de piel de silicona, cabello real y movimientos casi idénticos a los nuestros. De hecho, tienen la capacidad de bailar, conversar e incluso pueden reconocer si una persona está triste, cansada o preocupada.

Pero el 'Uworld U1', nombre del robot, no ha sido creado para limpiar ni para cocinar. Directamente ha sido creado para combatir la soledad y, por ello, puede escuchar, acompañar y recordar cada detalle de una conversación. Incluso podrá tener el rostro y la voz de alguien que ya no está.

Lo que durante años parecía reservado a la ciencia ficción ya ha empezado a entrar algunos hogares chinos por 15.400 euros. Y quizá, muy pronto, convivir con un robot deje de parecernos extraordinario.

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