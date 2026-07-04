Defensa descarta sancionar al DAO de la Guardia Civil tras su imputación en el caso Leire

Los detalles Según un escrito, el Asesor Jurídico General del Ministerio de Defensa considera que "no procede, en el estado actual de la cuestión, la iniciación de procedimiento disciplinario" contra Manuel Llamas.

El Ministerio de Defensa ha decidido no sancionar al director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, tras su imputación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire. El juez Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigados a Llamas y a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, por las presuntas maniobras de Leire Díez. Según un informe del Asesor Jurídico General del Ministerio de Defensa, no procede iniciar un procedimiento disciplinario en este momento, ya que el asunto está bajo instrucción judicial. Sin embargo, se adoptarán medidas según evolucione la situación procesal.

El Ministerio de Defensa descarta sancionar por el momento al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, tras su imputación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el denominado caso Leire.

Este jueves, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomaba la decisión de citar a declarar como investigados tanto a Llamas como a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia el próximo 16 de julio en relación a las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.

Y, según un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el Asesor Jurídico General del Ministerio de Defensa considera que "no procede, en el estado actual de la cuestión, la iniciación de procedimiento disciplinario" contra Manuel Llamas.

En el informe se recuerda que este asunto está siendo ya objeto de instrucción judicial, y por ello "lo lógico es proceder a la paralización" de cualquier proceso disciplinario "a fin de evitar que recaigan eventuales pronunciamientos de signo contrario, tanto de carácter definitivo como de puro trámite", entre otras consideraciones.

No obstante, el informe añade que "se adoptarán de oficio las disposiciones oportunas" como consecuencia de "la evolución de la situación procesal en el marco de las diligencias judiciales en las que se encuentra incurso".

La resolución responde así a la petición que había presentado el viernes ante el Ministerio de Defensa Iustitia Europa, que forma parte de la acusación popular en el caso Leire.

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