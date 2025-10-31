El PP vuelve a tirar de IA para arremeter contra Sánchez y su entorno: utiliza la 'Familia Addams' para felicitar Halloween "a casi todos"

El contexto Aprovechando la festividad del día de los muertos, el Partido Popular ha publicado un vídeo hecho con inteligencia artificial caricaturizando a figuras como Pedro Sánchez, Félix Bolaños o José Luis Ábalos.

El Partido Popular ha utilizado la inteligencia artificial para criticar al Gobierno, aprovechando Halloween y la serie 'La Familia Addams'. En un vídeo, presentan la Moncloa como una casa de terror y asocian a ocho miembros del entorno de Pedro Sánchez con personajes de la serie, asignándoles motes. A José Luis Ábalos lo llaman 'Bábalos', a Óscar Puente 'Óscar Miente', a María Jesús Montero 'Miércoles J. Montero', y a Félix Bolaños 'Infeliz Bolaños'. Santos Cerdán es 'Cosa Cerdán'. Begoña Gómez es 'Catedralicia', David Sánchez es "el hermano del soberano", y Pedro Sánchez es 'El Uuuuuuno'.

El Partido Popular parece haberle cogido el gustillo a usar la inteligencia artificial para hacer oposición al Gobierno. Y, en esta ocasión, los de Alberto Núñez Feijóo se han servido de Halloween y la famosa serie (y luego película) de terror 'La Familia Addams' para felicitar a "casi todos" este 31 de octubre.

El vídeo comienza con una casa, aparentemente de terror, con un cartel que pone Moncloa y, posteriormente, presenta a los ocho miembros del entorno de Pedro Sánchez para renombrarlos con los personajes que el PP les ha atribuido: el propio presidente del Gobierno, Begoña Gómez, David Sánchez, Óscar Puente, Félix Bolaños, María Jesús Montero, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Y, para cada uno de ellos, los 'populares' les han puesto un mote. Por ejemplo, al exministro de Transportes lo han denominado 'Bábalos', "el terror de las chistorras". Y a su sucesor, Óscar Puente, le han tildado de 'Óscar Miente', el "siniestro de Transportes".

Pero Puente no ha sido el único ministro señalado por el PP con su vídeo de 'felicitación' de Halloween. La vicepresidenta primera se ha convertido en 'Miércoles J. Montero', conocida como "chiqui la muñeca diabólica" y el ministro de Justicia es 'Infeliz Bolaños', quien "solo tiene gafas para su amo". En cambio, Santos Cerdán simplemente sale como una mano con un billete de 100 euros y denominado 'Cosa Cerdán'.

Además, la familia del presidente del Gobierno también tiene hueco en la publicación. Su esposa se ha convertido en 'Catedralicia' Gómez, "coleccionista de imputaciones", mientras que David Sánchez es el "hermano del soberano", que va "como Pedro por su casa". Y, por último, el líder del Ejecutivo es 'El Uuuuuuno', "tu pesadilla y cada día la de más gente".

