Puente y el PP se enzarzan en redes por 'quién es más guapo' tras la comparecencia de Sánchez en el Senado

Los detalles El escenario de la bronca ha sido la red social 'X'. Allí, el ministro de Transportes ha comparado el aspecto de Sánchez con el de Feijóo. El PP ha subido los decibelios comparándole a él, a su vez, con un mono.

El debate político en torno al 'caso Koldo' se trasladó a las redes sociales tras la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado, degenerando en un intercambio de ataques personales. El ministro Óscar Puente comparó el aspecto físico de Pedro Sánchez con el de Alberto Núñez Feijóo, lo que provocó que el PP respondiera con una comparación ofensiva entre Puente y un mono.

Si en la comisión de investigación del Senado este jueves se arrojó de todo menos luz sobre el 'caso Koldo', el nivel del debate político no mejoró después en las redes sociales, adonde se trasladó la bronca tras la comparecencia del presidente del Gobierno en la Cámara Alta. Allí, en las redes, el ministro Óscar Puente tuvo la ocurrencia de comparar el aspecto físico de Pedro Sánchez con el del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a lo que el PP respondió comparándole a él, a su vez, con un mono.

Un lamentable intercambio acorde con la tragicomediaen que se convirtió la comisión de investigación, donde el senador 'popular' Alejo Miranda cargó con todo contra Sánchez, a quien apenas permitía meter baza y que también tuvo varios choques con el presidente de la comisión, que tachó de "comisión de difamación" y "circo".

Y en ese "circo" uno de los detalles que llamaron la atención fueron las gafas de Sánchez, que generaron comentarios y especulaciones sobre su precio en las redes. Un revuelo ante el que el ministro de Transportes publicó sendas fotografías del presidente y Feijóo con el siguiente mensaje: "A la izquierda 300 mauros (dicen) invertidos divinamente. Resultado, un look aún mejor y los fachas bailando un mes. A la derecha, pasta indeterminada en retoques que te dejan peor que estabas. Superioridad política, ética y estética".

Un desafortunado comentario al que la cuenta oficial del PP en 'X' respondió, a su vez, pasándose de frenada, contraponiendo una imagen de unchimpancé con la del propio ministro.

"Puesto que Óscar Puente se pone a hablar de la apariencia de las personas, vamos a seguirle el rollo. En la foto, un ser poco evolucionado y carente de educación y cortesía. Molesto y con tendencia a hacer ruidos grotescos. Junto a él, un primate. Ambas criaturas tienen en común que ninguna de ellas debería ser ministro del Reino de España", sentenciaba su tuit.

"Este mono os tiene bailando desde aquel 26 de septiembre de 2023 en el que dejé claro a toda España que el amigo del narco no da la talla", les respondía a su vez Puente, en alusión a su intervención durante la fallida sesión de investidurade Feijóo y a su ya célebre fotografía junto al narcotraficante Marcial Dorado, antes de enviar un último recado a los 'populares': "Seguid así, que tenéis años en la oposición para parar un tren".

