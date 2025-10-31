Leonor cumple 20 años convirtiéndose en una princesa con un papel cada vez más destacado en la Casa Real

Los detalles La princesa Leonor está poco a poco construyendo su propio perfil. Así es como ha ido ganando cada vez más presencia pública hasta tener un papel cada vez más destacado en la Casa Real.

La Princesa Leonor celebra su 20 cumpleaños, marcando dos décadas en las que ha ido forjando su propio perfil y aumentando su presencia pública. En los recientes Premios Princesa de Asturias, su discurso reflejó su creciente protagonismo. Desde su primera aparición en 2005, cuando era un bebé en brazos de su madre, hasta sus vacaciones y primeros días de colegio, Leonor ha captado la atención. Su curiosidad y habilidad para aprender rápidamente, incluyendo hablar tres idiomas, han sido notables. Hemos seguido su evolución desde su formación académica y militar hasta su participación en el Juan Sebastián de Elcano. Leonor se consolida como una figura central en la Casa Real, camino a ser futura reina.

La primera vez que la vimos fue en 2005, cuando apareció recién nacida en brazos de su madre. Ya en se momento se llevaba todas las miradas. Protagonista también en sus vacaciones con sus ya mechones dorados, los mismos que recogía con una coleta el primer día de cole.

La misma niña curiosa de los micros y de no perderse nada en su primer desfile. Leonor acabó emocionando con sus primeras palabras en público y sorprendió con su rápido aprendizaje, llegando a hablar en poco tiempo hasta en tres idiomas.

Lo cierto es que también forma parte de nuestras vidas, y es que la hemos acompañado desde su formación académica, hasta su formación militar. Jurando la bandera y también la Constitución

Además, también nos hemos embarcado con ella en el Juan Sebastián de Elcano y ahora de copilotos en su nueva etapa.

De esta forma, han pasado décadas de la niña, la princesa, la futura reina, convirtiéndose cada vez en una persona cada vez más protagonista de la Casa Real.

