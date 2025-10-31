Ahora

Leonor cumple 20 años convirtiéndose en una princesa con un papel cada vez más destacado en la Casa Real

Los detalles La princesa Leonor está poco a poco construyendo su propio perfil. Así es como ha ido ganando cada vez más presencia pública hasta tener un papel cada vez más destacado en la Casa Real.

Imagen de Leonor.
La Princesa Leonor cumple 20 años. Durante este tiempo, hemos podido ver cómo poco a poco se ha ido construyendo su propio perfil, teniendo cada vez más presencia pública.

En su última aparición, en los Premios Princesa de Asturias, le pudimos ver con un discurso cada vez más protagonista. Al repasar sus 20 años, vemos cómo ha cambiado sus intervenciones en este tiempo.

La primera vez que la vimos fue en 2005, cuando apareció recién nacida en brazos de su madre. Ya en se momento se llevaba todas las miradas. Protagonista también en sus vacaciones con sus ya mechones dorados, los mismos que recogía con una coleta el primer día de cole.

La misma niña curiosa de los micros y de no perderse nada en su primer desfile. Leonor acabó emocionando con sus primeras palabras en público y sorprendió con su rápido aprendizaje, llegando a hablar en poco tiempo hasta en tres idiomas.

Lo cierto es que también forma parte de nuestras vidas, y es que la hemos acompañado desde su formación académica, hasta su formación militar. Jurando la bandera y también la Constitución

Además, también nos hemos embarcado con ella en el Juan Sebastián de Elcano y ahora de copilotos en su nueva etapa.

De esta forma, han pasado décadas de la niña, la princesa, la futura reina, convirtiéndose cada vez en una persona cada vez más protagonista de la Casa Real.

