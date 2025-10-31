Del criticar la "alarma social" al "seguramente se contarán con los dedos de una mano": el PP en Andalucía minusvalora a las afectadas por los cribados

¿Qué ha dicho? "De ese 2% que presentan enfermedad vamos a ver cuántas no se le ha notificado y cuántas son las perjudicadas. Eso se verá por la vía tribunales", ha declarado el diputado del PP Pablo Venzal.

La falta de cribados de cáncer de mama ha vuelto este viernes al Parlamento de Andalucía. El diputado del PP Pablo Venzal se ha aventurado a decir que las afectadas terminarán contándose "con los dedos de una mano", algo similar a lo que ha dicho una concejal del PP en Hinojos, en Huelva, quien no entiende "esa alarma social".

"De ese 2% que presentan enfermedad vamos a ver cuántas no se le ha notificado y cuántas son las perjudicadas. Eso se verá por la vía tribunales y seguramente se contarán con los dedos de una mano", ha declarado este viernes Venzal.

Por su parte, Macarena Cabello, concejala de Juventud de Hinojos, ha destacado que "ha fallado el cribado en 2.317 mujeres", lo que "no supone ni un 1% del muestrario del cribado". "¿De verdad crean esa alarma social y ponen en duda que la Sanidad Pública no funciona? ¿No les da vergüenza hacer política con esa enfermedad?", se ha preguntado la concejal del PP.

Ángela Claverol, presidenta de Amama, ha reaccionado a las declaraciones de los políticos del Partido Popular en Andalucía: "Ese 1% o esas pocas víctimas que van a ser según ellos, que no van a ser así, si fueran su hermana, su madre o su tía, ¿serían capaces de hablar así?".

