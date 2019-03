Vox intentó fichar al abogado de 'La Manada' tras su intervención en laSexta sobre la ley de violencia de género

Un miembro de Vox llamó a Agustín Martínez Becerra, abogado de 'La Manada', para intentar sumarle a su partido, según explica el periodista Luis Rendueles. La llamada se produjo tras las pasadas elecciones andaluzas en las que el PP se hizo con la presidencia de la comunidad.

"Días después de aparecer en un programa de laSexta, me tantearon para ver si me interesaría entrar en Vox", afirma el abogado en declaraciones desveladas por el periodista Luis Rendueles.

Y explica: "Me felicitó por mi trabajo en el caso y por mis intervenciones en televisión. Luego, me preguntó si yo había formado parte antes de algún grupo político y me propuso entrar en Vox". Finalmente, el abogado rechazó la propuesta.

En dicha entrevista, Agustín Martínez hablaba de la ley de violencia de género defendiendo la necesidad de invertir más en medios para la protección de la mujer, "y menos en chiringuitos de organizaciones que supuestamente protegen a la mujer".

Los cinco miembros de 'La Manada' fueron condenados a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una chica de 18 años durante los Sanfermines de 2016.

