La intervención del abogado de 'La Manada' en laSexta Noche que convenció a Vox para intentar su fichaje

El periodista Luis Rendueles ha contado en Al Rojo Vivo que el partido de extrema derecha Vox se interesó por fichar al abogado de 'La Manada', Agustín Martínez, tras una intervención suya en laSexta Noche hablando sobre violencia machista.

El letrado defendió en el programa la necesidad de invertir más en medios para la protección de la mujer, "y menos en chiringuitos de organizaciones que supuestamente protegen a la mujer".

Martínez ha explicado que días después de esa aparición en el programa recibió una llamada ofreciéndole formar parte del partido: "Me felicitó por mi trabajo en el caso y por mis intervenciones en televisión. Luego, me preguntó si yo había formado parte antes de algún grupo político y me propuso entrar en Vox".