Feijóo: "Sánchez se comporta más como un súbdito de Marruecos que como un presidente del Gobierno de España"

¿Qué ha dicho? El líder del PP asegura que, si algún día es presidente, su primer viaje oficial será a Marruecos y promete que la final del Mundial 2030 será en España.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, calificándolo de "súbdito de Marruecos". Feijóo atribuye la entrada masiva de migrantes a un "efecto llamada" generado por la regularización de migrantes y la acogida de refugiados desde 2018. Además, acusa a Sánchez de menospreciar a Marruecos y de priorizar intereses personales sobre los de España, lo que ha afectado las relaciones exteriores. Feijóo promete que, si llega al poder, su primer viaje oficial será a Marruecos. También asegura que la final del Mundial 2030 se disputará en España, a pesar de las tensiones con Marruecos.

Un "súbdito de Marruecos". Así define el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el estallido de la crisis migratoria en la que más de 70.000 personas entraron irregularmente en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio.

El líder de la oposición asegura que el Ejecutivo es responsable de la entrada masiva en la ciudad autónoma por haber provocado un "efecto llamada" con la regularización de migrantes y la acogida de refugiados efectuada durante los primeros días de Sánchez como presidente en junio de 2018. "El señor Sánchez fue aquel que mandó ir a recoger al buque Aquarius a la costa levantina para decirles a todos los inmigrantes irregulares: 'Bienvenidos a España'", asegura Feijóo en una entrevista en 'OkDiairo'.

Además, asegura el máximo responsable del PP que las tensiones con el país vecino se deben al "menosprecio" con el que Sánchez trató a Rabat en el inicio de su mandato: "Menospreció al reino de Marruecos y ahora resulta que se comporta más como un súbdito de Marruecos que como un presidente del Gobierno de España".

"Si no nos hubiésemos enfadado, insultado y menospreciado a nuestros aliados, si utilizásemos la política exterior en beneficio de España y no para captar votos en la política nacional es evidente que a España le iría mejor en las cancillerías. El señor Sánchez tiene en el Gobierno una serie de partidos anti-OTAN y anti-Estados Unidos, la mayoría de sus socios también lo son y entre su interés personal y los intereses de España siempre opta por el interés personal", añade el jefe de la oposición, señalando a las tensiones con Washington y Rabat como uno de los principales causantes de la situación que se vive en Ceuta desde hace ya doce días.

En consecuencia, Feijóo asegura que, si algún día es presidente del Gobierno, su primer viaje oficial "debe ser a Marruecos", tal y como hicieron los anteriores jefes del Ejecutivo hasta que el actual líder del PSOE rompió con esa tradición al llegar a La Moncloa.

Feijóo "puede prometer y promete" que la final del Mundial 2030 será en España

En medio de las tensiones con Marruecos por la crisis migratoria, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría prometido al país africano albergar la final de la Copa del Mundo de Fútbol de 2030, que organizará conjuntamente con España y Portugal, a cambio de su apoyo para ser reelegido tras pedir la UEFA su renuncia por el proyecto fallido de vender los derechos comerciales del Mundial.

Ante esta situación, Feijóo ha parafraseado al expresidente Adolfo Suárez para asegurar que si él llega al poder, la final se disputará en suelo español. "Yo puedo prometer y prometo que siendo España la primera potencia mundial en fútbol no hay ninguna alternativa a que España acoja la final del Mundial". "La final es en el país anfitrión, y el país anfitrión es España. Adicionalmente se han incorporado Portugal y Marruecos y me parece bien, pero este tipo de cuestiones no se pueden discutir", concluye Alberto Núñez Feijóo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido